Bebeğe isim koyma tartışması! 6'ncı kattan atlayarak intihar etti
Giriş Tarihi: 29.12.2019 Güncelleme Tarihi: 29.12.2019
Kahramanmaraş'ta, B.D. (19), doğum yapan ablasının bebeğine isim koymak için iki aile arasında çıkan tartışma sırasında 6'ncı kattan atladı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.Olay, akşam saatlerinde merkez Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre B.D.'nin ablası doğum yaptı.
Evde, bebeğin ismi konusunda iki aile farklı tekliflerde bulundu. B.D. ise ismin ne olacağına bebeğin anne ve babasının karar vermesi gerektiğini söyledi ancak evdekiler B.D.'ye tepki gösterdi. Bunun üzerine B.D., 6'ncı kattaki evin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı.
Ağır yaralanan B.D., çağrılan ambulansla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Genç kız, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Anne ve babasına kızan çocuk, jandarmayı harekete geçirdi!
- İstanbul'da feci kaza
- İstanbul'da kar yağışı başladı
- Böyle düğün salonu görülmedi!
- Sarıyer'deki istinat duvarının yıkılma anı kamerada
- Kasksız motosiklet sürücüsü cama kafa attı
- Zonguldak'ta trafik kazası!
- Kamyonun lastiklerine sıkışarak can verdi
- Cin zannettiği kızını öldürdü
- Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı başladı...
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Hangi şehirde hava kirliliğinin yüksek seviyelere çıkmasının ardından oksijen tüplerinden temiz hava satılmaya başlanmıştır?
- Kozmonot Aleksandr Serebrov 1993'te uzayda bir video oyunu oynayan ilk kişi unvanını hangisini oynayarak kazandı?
- Sermet Erkin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’e katılan Sermet Erkin kaç yaşında, nereli?
- Masterchef Güzide kimdir? Masterchef Güzide eşi ne iş yapıyor? Güzide’nin evi nerede?
- Masterchef finalistleri kim oldu? 29 Aralık Masterchef Türkiye finaline kimler kaldı?
- Masterchef’te kim elendi? 28 Aralık Masterchef kim gitti? Masterchef son bölümde…
- Masterchef final ne zaman? Masterchef şampiyonu ne zaman belli olacak?
- 28 Aralık Kim Milyoner Olmak İster izleyicilerle buluştu!
- Galatasaray Antalyaspor maçı canlı anlatım izle! | VİDEO
- Sigara fiyatları ne kadar olacak? 2020’de sigaraya zam var mı? İşte, sigara fiyat listesi!
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?