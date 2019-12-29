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Bakanlık açıkladı! Yere çöp atmanın cezası arttı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 29.12.2019
BAKANLIK AÇIKLADI! YERE ÇÖP ATMANIN CEZASI ARTTI

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yılbaşından itibaren cezalarda artış yaptı. Yere çöp atmanın cezası 351 lira olacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı çevre cezalarını belirledi. Buna göre, konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan bin 192 lira ceza miktarı, yeni yılda bin 461 liraya yükselecek.

YERE ÇÖP ATMANIN CEZASI 351 TL OLDU

Yere çöp atmanın cezası 351 lira olacak. Poşetleri ücretsiz veren marketlere her bir metrekare için 15,16 lira ceza uygulanacak. Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen ceza 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacak.

Tehlikeli atık ithal edenlere 7 milyon 376 bin lira ceza verilecek.

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