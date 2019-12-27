İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı. Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı.
Anadolu Yakası yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı.
Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.
İSTANBUL'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - VİDEO
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