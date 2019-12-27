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İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.12.2019 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
İSTANBUL'DA MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

'da mevsimin ilk karı yağdı. yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı. Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

'da mevsimin ilk karı yağdı.

yüksek kesimlerinde bir süre kar yağdı.

Çamlıca'da yağan kar nedeniyle araçların üzeri beyaza büründü.

İSTANBUL'A MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI - VİDEO

İstanbul'da Çamlıca'ya kar yağdı |Video İSTANBUL'DA ÇAMLICA'YA KAR YAĞDI |VİDEO

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