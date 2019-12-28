Savcı Küçük ve yeğeninin katili Ağrı'daki terör operasyonunda bulundu
AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük, 18 Haziran 2019'da Erzurum'un Karayazı ilçesinde şehit edildi. Ağrı'da yapılan operasyonda etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin Savcı Küçük ve yeğeninin katillerinden biri olduğu belirtildi.
Ağrı'nın Tutak ilçesinde bir süre önce etkisiz hale getirilen 4 teröristten birinin, Erzurum'un Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeninin öldürülmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlendi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca 6 Aralık 2019'da Tutak'ın Soğukpınar köyünde düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada "Alişer" kod adlı Yücel Kandemir'in de aralarında bulunduğu 4 PKK/KCK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.
İŞTE VALİLİĞİN AÇIKLAMASI
Operasyonun ardından çatışmanın yaşandığı alanda bir sığınak bulunduğu aktarılan açıklamada, bu sığınak ve terörist Kandemir'den elde edilen biyolojik delillerin incelenmek üzere Jandarma Kriminal Laboratuvarına gönderildiği kaydedildi.
Açıklamada, bu delillerin 18 Haziran 2019'da Erzurum'un Karayazı ilçesinde AK Parti Karayazı Belediye Meclis Üyesi Savcı Küçük ve yeğeni Ahmet Küçük'ün öldürülmesi olayında, olay yerinden elde edilen biyolojik deliller ile karşılaştırıldığı belirtilerek, Kandemir'in üzerinden ve etkisiz hale getirildiği alandaki sığınaktan elde edilen biyolojik deliller ile Savcı Küçük ve yeğeninin öldürüldüğü yerden alınan biyolojik delillerin örtüştüğü vurgulandı.
Delillerde yapılan kriminal inceleme sonucu terörist Kandemir'in, Savcı Küçük ve yeğeninin öldürülmesi olayının faillerinden birisi olduğunun anlaşıldığı bildirildi.
OLAYIN GEÇMİŞİ
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, 18 Haziran 2019'da AK Parti Karayazı Belediye Meclis üyesi Savcı Küçük ile yeğeni, Turnagöl Mahallesi ile Anıtlı Mahallesi arasında arazide terk edilmiş haldeki araçta silahla vurularak öldürülmüş olarak bulunmuştu.
Olay sonrası Erzurum'da güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonda, Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan "Şevger" kod adlı terörist Muhammed Fadullah Kamış yakalanmıştı.
İlk ifadesinde Savcı Küçük ve yeğenini kendisinin öldürdüğünü itiraf ettiği belirtilen terörist Kamış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Depreme canlı yayında yakalandı
- Rus mühendis limon ile inanılmazı başardı! Youtube videosu milyonlar izlendi
- Müge Anlı 27 Aralık Cuma tek parça full izle
- Üniversite öğrencilerinden Turkuvaz Medya Grubu'na ödül
- Otobüste uyuyan kadın hayatının şokunu yaşadı!
- Halk otobüsünün açık kapısından düşen kadın hayatını kaybetti
- Boğaz'daki kazaya ait yeni görüntüler ortaya çıktı
- İstanbul'da mevsimin ilk karı yağdı
- Mide bulandıran cinayeti detaylarını anlattı
- 1 çocuk annesi kadın evinde öldürüldü
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Başkan Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Türkiye’nin “otomobil” macerası! Devrim arabası kaç yılında yapıldı? Devrim arabası hikayesi nedir?
- Yılbaşı haftasında diziler yayınlanacak mı? Diziler tatile girecek mi?
- 26 Aralık Masterchef eleme adayları kimdir? Masterchef son bölüm eleme adayları kimdir?
- Niğde’de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Niğde kar tatili var mı? Niğde Valiliği açıklaması…
- Jandarma lise mezunu personel alımı için son gün 5 Ocak! Jandarma personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- EGM 84 personel alımı yapacak! EGM personel alımı başvuru şartları nelerdir?
- Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar? Maliyeti belli oldu…
- 27 Aralık Nevşehir’de okullar tatil mi? Nevşehir yarın okullar tatil mi kar tatili için açıklama var mı?
- 27 Aralık Cuma okullar tatil mi? Hangi illerde okullar tatil? Yarın okullar tatil mi?
- 2020 bekar AGİ ücreti ne kadar? Evli 2 çocuklu AGİ kaç lira? AGİ asgari ücretin içinde mi?
- Yerli otomobil ne zaman satışa çıkacak? Yerli otomobil özellikleri nelerdir?