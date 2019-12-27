Halk otobüsünün açık kapısından düşen kadın hayatını kaybetti

Karabük'te, 2 gün önce hareket halindeki halk otobüsünün açılan kapısından düşerek yaralanan 44 yaşındaki Satiye Yılmaz, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

100. Yıl Mahallesi'nde, çarşamba günü akşam saatlerinde meydana gelen olayda, B.F.A. yönetimindeki 78 DA 958 plakalı halk otobüsünde bulunan Satiye Yılmaz, otobüs virajı döndüğü sırada açılan arka kapıdan elindeki poşetlerle yola savruldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralanan Satiye Yılmaz'a ilk müdahalede bulundu. Satiye Yılmaz, yakındaki özel hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin ilk incelemelerinde, otobüsün arka kapısının çürümesi sonucu kapıyı tutan milin koptuğu, menteşeden ayrılıp yatağ��ndan çıktığı ve bu nedenle kapının açıldığı tespit edildi. Otobüs incelenmek üzere otoparka çekildi. Satiye Yılmaz'ın düşme anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Hastanede tedaviye alınan evli ve 3 çocuk annesi Satiye Yılmaz, dün gece yaşamını yitirdi. 100. Yıl Mahallesi 28 Evler Camii İmamı Muhamed Yılmaz'ın eşi olan Satiye Yılmaz'ın ölümü yakınlarını üzerken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

SERBEST BIRAKILDILAR

Karabük'te halk otobüsünden düşen Satiye Yılmaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan otobüs şoförü B.F.A. ile aracın sahipleri O.D. ve C.A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, denetimli serbestlik tedbiri ile serbest bırakıldı.

CENAZE NAMAZINI İMAM OLAN KARDEŞİ KILDIRDI

Satiye Yılmaz'ın cenazesi hastane morgundan alınarak 100'üncü Yıl Mahallesi'nde eşi Muhammed Yılmaz'ın imam olarak görev yaptığı 28 Evler Camii'ne getirildi. İmam Muhammed Yılmaz, cenazede taziyeleri kabul etti.

Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk dua ederek, cenaze namazına katılanlardan helallik istedi. Safranbolu'da bir camide imam olarak görev yapan Ali Bayram, kardeşinin cenaze namazını kıldırdı. Ali Bayram, namaz sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Satiye Yılmaz'ın cenazesi Beşbinevler Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.