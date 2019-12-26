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Ankara'da okulda 2 kardeşi taciz eden hademe gözaltına alındı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2019
2 KARDEŞİ TACİZ EDEN HADEME GÖZALTINA ALINDI

Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Mehmet Akif Ersoy İlköğretim Okulu'nda 7 ve 10 yaşındaki 2 kız öğrenci, okulun hademesi tarafında cinsel tacize uğradı. Uzun bir süre boyunca çocuklara tacizini sürdürmesi sonucu, küçük öğrenciler durumu ailelerine anlattı.

Ankara'daki taciz iddiası Türkiye'nin gündemine bomba gibi düştü. 'daki bir okulda hademelik yapan Ahmet Yalçınkaya'nın, çikolata alma bahanesiyle kazan dairesine götürdüğünü iki kız kardeşe cinsel istismarda bulunduğu ortaya çıktı.

Ahmet Yalçınkaya, 7 ve 10 yaşındaki iki kız kardeşe uzun zamandır cinsel istismarda bulunuyordu. Çocukları defter, kitap ve çikolata alma bahanesiyle okuldan çıkartan hademe, minik öğrencileri kazan dairesine götürüyordu.

İki kız kardeşin pedagog tedavisine de başlandı.

Ankara'da bir hademe 7 ve 10 yaşındaki öğrencilere tacizde bulundu ANKARA'DA BİR HADEME 7 VE 10 YAŞINDAKİ ÖĞRENCİLERE TACİZDE BULUNDU

SAPIK SERBEST KALDI AİLELER ÇILGINA DÖNDÜ

Olayın ortaya çıkmasıyla hademe Ahmet Yalçınkaya gözaltına alındı. Ancak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayı duyan aileler okulun önüne gelerek tepki gösterdi.

Velilerin göstermiş olduğu tepki sonrası Ahmet Yalçınkaya yeniden gözaltına alındı.

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