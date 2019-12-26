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Başkan Erdoğan Hulusi Akar'ın oğlunun nikah şahidi oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
BAŞKAN ERDOĞAN, AKAR'IN OĞLUNUN NİKAH ŞAHİDİ OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı 'ın oğlu Selim Akar'ın nikah törenine katıldı. , Akar'ın oğlunun nikah şahidi oldu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı 'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.

Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.

, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.

Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.

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