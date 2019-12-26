Başkan Erdoğan Hulusi Akar'ın oğlunun nikah şahidi oldu
Giriş Tarihi: 26.12.2019 Güncelleme Tarihi: 26.12.2019
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar'ın nikah törenine katıldı. Başkan Erdoğan, Akar'ın oğlunun nikah şahidi oldu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın oğlu Selim Akar ile Melis Kahya'nın nikahında şahitlik yaptı.
Kalender Orduevi'nde dünyaevine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı.
Başkan Erdoğan, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Çifti tebrik eden Erdoğan, evlilik cüzdanını geline verdi.
Bu arada, nikah için gönderilen davetiyelerde, "Çiçek gönderilmemesini, arzu edenlerin Mehmetçik Vakfı'na bağışta bulunmalarını rica ederiz." notunun yer aldığı görüldü.
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