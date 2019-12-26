Niğde’de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Niğde kar tatili var mı? Niğde Valiliği açıklaması…
27 Aralık Niğde yarın okullar tatil mi? Niğde’de okullar tatil mi sorusuna ilde yaşayan binlerce öğrenci ve veli yanıt arıyor. Soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle birçok alanda olduğu gibi eğitimde de aksamalar yaşanabiliyor. İl genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle vatandaşlar Niğde kar tatili haberlerini sorguluyor. Niğde Valiliği veya MEB açıklamaları merak ediliyor. İşte, Niğde okullar tatil mi sorusunun yanıtı!
Niğde'de yarın okullar tatil mi? 27 Aralık Niğde'de okullar tatil mi? Binlerce öğrenci ve veli Niğde okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. Niğde Valiliği ve MEB açıklamaları yakından takip ediliyor. Niğde'de yoğun kar yağışı etkisini gösteriyor. Kent merkezinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşımda da zorluk yaşanıyor. Peki, 27 Aralık Cuma Niğde'de yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı…
NİĞDE YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (27 ARALIK)
Niğde kar tatiliyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapıldığı takdirde sayfamızdan öğrenebilirsiniz.
METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI
Karlı ve soğuk hava Türkiye'nin önemli bir kısmını etkiliyor. Meteoroloji'nin yayınladığı son dakika uyarısına göre 10 şehirde yoğun kar yağışı bekleniyor. Yapılan uyarıda 'Adıyaman, Tunceli, Erzincan, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Siirt, Şırnak ve Hakkari illerimizde 1400 metre üzeri rakımlı yerlerde 20 santimetreyi geçen yoğun yağışı gerçekleşeceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.' denildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Isparta ve Antalya çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri, İç ve Doğu Anadolu ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta ve Kahramanmaraş çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Doğu Anadolu'nun güneyi, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş, Zonguldak, Bartın ve Düzce çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
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