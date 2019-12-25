Adana'da bir köprü trafiğe kapatıldı

Adana'da 2 gündür devam eden sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Adana'daki Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Ege Bagatur Bulvarı’nın kesiştiği noktadaki köprü çökme tehlikesi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Adana'da DSİ'ye ait sulama kanalının sağanak yağış nedeniyle taşması sonucu Kozan Caddesi adeta göle döndü. Kentteki bir çok mahallede ise 1 metre boyunda su birikintileri oluştu.



Gün boyu kentte etkili olan sağanak yağış nedeniyle Yüreğir İlçesi Yeşil Bulvar'dan geçen DSİ'ye ait sulama kanalı taştı. Kanalın taşması sonucu bulvardan geçen araçlar mahsur kaldı. Kozan Caddesi'ne doğru ilerleyen su akıntısı PTT Evleri ile Selahattin Eyyübi Mahallesi'ndeki bazı evlerde su baskınlarına neden oldu. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar ise itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Akıntının hızla yayıldığı Kozan Caddesi ise adeta göle döndü. Sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar su içerisinde mahsur kaldı.





ÇÖKME TEHLİKESİ YÜKSEK

Merkez Yüreğir, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde bulunan bazı mahallelerde yaklaşık 1 metre boyunda su birikintileri oluştu. Çocuk parkları ile arabalar tamamen sular altında kaldı.

Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ile Ege Bagatur Bulvarı'nın kesiştiği noktadaki köprüde yoğun su birikintisi nedeni ile çökme tehlikesi oluştuğu belirtilen yol polisler tarafından ulaşıma kapatıldı.

İZİNLİ POLİSLER GÖREVE ÇAĞRILDI

Polis telsizlerden birim amirlerine yapılan anonslarda izinli olan personelin göreve gelmesi istendi.