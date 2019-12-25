Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ile o illere kar ve sağanak uyarısı | 25 Aralık 2019 hava durumu
25 Aralık 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 25 Aralık 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Samsun, Amasya, Çorum, Tokat, Malatya, Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, Erzurum ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, Kütahya, Konya, Karaman, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Düzce, Zonguldak, Bartın, Gaziantep, Kilis ve Adıyaman çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yürek sızlatan görüntü! 4 gün boyunca böyle bekledi
- "Geri çekilmek ve teslim olmak yok"
- Samsun'daki 13 yangın kontrol altına alındı
- İzmirliler yağmurlu havada sokakta banyo yaptı
- Marmara'da korkutan deprem
- Eğitime sağanak ve kar molası
- Noel nedir, neden kutlanır? Noel ile yılbaşı arasındaki fark...
- Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri nelerdir?
- Adana'da bir köprü trafiğe kapatıldı
- İstanbul'da hastanelerde grip yoğunluğu; sağlık personelleri de hasta
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Noel nedir, neden kutlanır? Noel ile yılbaşı arasındaki fark nedir?
- 25 Aralık İstanbul elektrik kesintisi: İstanbul’da elektrikler ne zaman gelecek?
- Mersin’de yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Mersin okullar tatil mi?
- EDHO Meryem öldü mü? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Meryem geri mi dönüyor?
- Bekçilik sınavı ne zaman açıklanacak? EGM PA 2019 Bekçilik mülakat sonuçları için geri sayım!
- Gece terörü hastalığı nedir? Gece terörü hastalığı belirtileri nelerdir?
- Masterchef final ne zaman? Masterchef büyük ödül ne kadar?
- Binlerce öğrenci bekleyişte! AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? meb.gov.tr AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. bölüm izle! EDHO 153. bölüm tek parça izle! | ATV
- Montrö sözleşmesi nedir? Montrö Boğazlar Sözleşmesi maddeleri nelerdir?
- Adana yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Adana okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Beklenen kar yağışı kapıda! İstanbul’a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji son dakika İstanbul kar yağışı açıklaması!