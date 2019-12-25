25 Aralık 2019, Çarşamba
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Meteoroloji'den son dakika hava durumu açıklaması! İstanbul ile o illere kar ve sağanak uyarısı | 25 Aralık 2019 hava durumu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2019
İSTANBUL İLE O İLLERE KAR VE SAĞANAK UYARISI

25 Aralık 2019 Çarşamba günü için Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara’nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, , Batı , ’nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, , , Çorum, , , Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, ve çevrelerinin yağışlı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, , Konya, Karaman, ve çevreleri ile Akdeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Vatandaşların internette aradığı 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Ankara'ya kar yağacak mı? Bugün hava nasıl olacak? sorularının cevabı haberin detayında. İşte 25 Aralık 2019 Çarşamba hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege(İzmir hariç), Akdeniz, , Batı , 'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu ile Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, , , Çorum, , , Elazığ, Erzincan, Tunceli, Ağrı, ve çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, İç Anadolu'nun doğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu ile Bilecik, , Konya, Karaman, ve çevreleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; ile , , Bartın, Gaziantep, Kilis ve çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m²) ve yer yer şiddetli (51-100 kg/m²) olması bekleniyor.

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