Yusuf Yazıcı: "Geri çekilmek ve teslim olmak yok"
Lille forması giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından "Geri çekilmek ve teslim olmak yok" paylaşımında bulundu.
Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geri çekilmek ve teslim olmak yok!" dedi.
Fransız ekibi LOSC Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Monaco ile oynanan lig maçında sakatlanmıştı. Genç futbolculunun sağ diz ön çapraz bağının yırtıldığı ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.
Yusuf Yazıcı sakatlığının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kulübünün kendisinin görüntülerini paylaştığı tweeti alıntılayan Yusuf, "Geri çekilmek ve teslim olmak yok! Daha hızlı ve güçlü geri dönmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.
Milli futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.
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