25 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Yusuf Yazıcı: "Geri çekilmek ve teslim olmak yok"

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.12.2019
GERİ ÇEKİLMEK VE TESLİM OLMAK YOK

Lille forması giyen milli futbolcu , yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. Sağ diz ön çapraz bağı yırtılan Yusuf Yazıcı sosyal medya hesabından "Geri çekilmek ve teslim olmak yok" paylaşımında bulundu.

Yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatan milli futbolcu , sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Geri çekilmek ve teslim olmak yok!" dedi.

Fransız ekibi LOSC Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Monaco ile oynanan lig maçında sakatlanmıştı. Genç futbolculunun sağ diz ön çapraz bağının yırtıldığı ve sezonu kapattığı açıklanmıştı.

Yusuf Yazıcı sakatlığının ardından sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kulübünün kendisinin görüntülerini paylaştığı tweeti alıntılayan Yusuf, "Geri çekilmek ve teslim olmak yok! Daha hızlı ve güçlü geri dönmek için çok çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Milli futbolcunun bu paylaşımı kısa sürede büyük beğeni aldı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN