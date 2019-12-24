Adana yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Çarşamba Adana okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!

25 Aralık Adana yarın okullar tatil mi? Adana okullar tatil mi sorusuna yanıt arayan öğrenciler Valilik MEB açıklamalarını yakından takip ediyor. Kentte yaşanan yoğun sağanak yağış nedeniyle öğrenciler zor anlar yaşamış ve okullar tatil edilmişti. Adana Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre yarın (25 Aralık) 4 ilçede okullar tatil edildi.

Adana yarın okullar tatil mi? 25 Aralık Adana okullar tatil mi sorusu ilde yaşayan binlerce öğrenci ve veli yanıt arıyor. Adana Valiliği tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre Adana'da yarın okullar tatil mi sorusu yanıt buldu. Akdeniz'in doğusunda etkisini gösteren yoğun yağış, "turuncu kod" verilen Adana'da hayatı felç etti. İlçedeki bir okulun öğrencileri de binanın bulunduğu sokaktaki su birikintisi nedeniyle okula giremedi. Peki, 25 Aralık Çarşamba Adana'da yarın okullar tatil mi? İşte yanıtı!

ADANA YARIN OKULLAR TATİL Mİ? (25 ARALIK)

Adana'nın 4 merkez ilçesindeki okullarda sağanak nedeniyle eğitim yarın da ara verilirken, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personelin aynı tarihte 1 gün izinli sayılacağı açıklandı.

Adana Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteoroloji tarafından ilimiz genelinde 23 Aralık'tan itibaren süren olumsuz hava koşulu ve yağışın etkisinin devam edeceği bildirildiğinden, 4 merkez ilçemizde (Seyhan, Çukurova, Yüreğir, Sarıçam) 25 Aralık çarşamba günü eğitim- öğretime 1 gün süreyle ara verilmiş olup, tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli, engelli, hamile ve kronik hastalığı olan personel aynı tarihte izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Adana'da sağanak ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün 4 merkez ilçede tüm okullarda eğitim ve öğretime bugün ara verilmişti.

HAYATI FELÇ ETTİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün su baskınları ve sel riski uyarısında bulunduğu Adana'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Dünden bu yana aralıklarla etkisini sürdüren sağanak yağış nedeniyle kentin farklı bölgelerinde sokak ve caddelerde su baskınları yaşandı.

Merkez Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde etkili olan su baskınlarında çok sayıda araç suda kaldı. Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle Atatürk Caddesi'nde servis minibüsüyle suda kalan İlker Oflaz'ın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Servisteki işçilerin itfaiye yardımıyla araçtan indirildiğini anlatan Oflaz, minibüsün bir anda durduğunu ve çalışmadığını söyledi. Suda kalan bazı otomobillerin ise itilerek çıkartıldığı görüldü.

Yağmurun etkisini sürdürdüğü Adana'da ekiplerin can ve mal kaybını önlemek için büyük çaba sarf ettiği bildirildi.