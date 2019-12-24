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Meteoroloji uyardı! Ankara'da kar yağacak...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.12.2019
UYARI GELDİ! SICAKLIK DÜŞECEK KAR YAĞACAK...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika uyarısına göre çarşamba gününden itibaren yurt genelinde sıcaklıklar 2 ile 4 derece düşüyor. 'da kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji, yarından itibaren sıcaklıkların düşeceğini duyurdu. Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

ANKARA İÇİN KAR YAĞIŞI UYARISI

Sıcaklıkların düşeceği bölgede 'nın yüksek kesimlerine kar yağacağı tahmin ediliyor. Perşembe günü de kar yağışının devam edeceği belirtilirken özellikle sabah saatlerinde sürücüler sis ve don olayına karşı uyarılıyor. Cuma günü ise ve 'da kar yağışı bekleniyor.

YURTTA BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Ege, , İç Anadolu, Batı , Orta Karadeniz ( dışında), , Gaziantep, , , , Tunceli ve Erzincan çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Kıyı Ege ile Akdeniz kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli, Mersin ve çevreleri ile 'nin batısında yer yer çok kuvvetli yağmur ve sağanak, ile Adana'nın kuzey ve yüksek kesimlerinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneydoğu yönlerden fırtına, yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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