Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
Atv'nin reyting rekortmeni programı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ünlü avukatı Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Müge Anlı'nın programında cinayetlerin çözülmesinde yardımcı olan ve izleyici tarafından oldukça sevilen Rahmi Özkan'ın kaybı ekran başındakileri yasa boğdu.
Uzun yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan Rahmi Özkan'ın torunu Deha Reha Uğur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU
Yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur'un acısıyla sarsıldı. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.
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