23 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Müge Anlı’nın avukatı Rahmi Özkan’ın torunu hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
MÜGE ANLI’NIN AVUKATI RAHMİ ÖZKAN’IN TORUNU HAYATINI KAYBETTİ

Atv'nin reyting rekortmeni programı ile Tatlı Sert programının ünlü avukatı 'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur hayatını kaybetti. Uzun yıllardır Müge Anlı'nın programında cinayetlerin çözülmesinde yardımcı olan ve izleyici tarafından oldukça sevilen Rahmi Özkan'ın kaybı ekran başındakileri yasa boğdu.

Uzun yıllardır ile birlikte program yapan 'ın torunu Deha Reha Uğur, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

AKCİĞER KANSERİYLE MÜCADELE EDİYORDU

Yıllardır Müge Anlı ile birlikte program yapan Rahmi Özkan'ın 13 yaşındaki torunu Deha Reha Uğur'un acısıyla sarsıldı. Henüz 13 yaşında olan Deha Uğur Özkan'ın bir süredir akciğer kanseriyle mücadele ettiği ortaya çıktı. Deha Uğur Özkan, 22 Aralık Pazar günü Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN