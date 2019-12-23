ATA AÖF sınav giriş belgeleri yayımlandı! ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir?
ATA AÖF sınav giriş belgesi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi'nde (ATA AÖF) eğitimini sürdüren öğrenciler final sınavına katılacaklar. Sınava nerede gireceklerini merak eden öğrenciler yayınlanan sınav giriş belgesi ile bu sorulara yanıt bulacaklar. Peki, ATA AÖF sınav giriş belgesi nasıl görüntülenir? 2019 2020 ATA AÖF güz dönemi final sınavı ne zaman? İşte ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama ekranı...
ATA AÖF sınav giriş yerleri OBS üzerinden erişime açıldı. Sınava girecekleri yer bilgisini merak eden öğrenciler, bu sayfada üzerinden sınav giriş yerlerini öğrenebilecekler. Final sınavının tamamlanmasının ardından kayıt yenileme takvimi beklenecek. Peki, ATA AÖF sınav giriş yerleri sorgulama nasıl yapılır? ATA AÖF final sınavı ne zaman?
ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ ÇIKTI NASIL ALINIR?
ATA AÖF sınav giriş belgeleri, https://obs.atauni.edu.tr internet adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. Kimlik numaraları ya da Kullanıcı adı ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınav giriş belgelerini görüntüleyebilecekler. Aşağıdaki linke tıklayarak sınav giriş belgenize ulaşabilirsiniz.
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