Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Aralık 2019 Pazartesi) ne oldu? Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 23 yıllık hasret sona erdi. Vahşice bağ evinde katledilen Mehmet Muharrem Elbay'ın yakınları canlı yayında konuştu. Mahkeme gözaltına alınan katil zanlısı Cahit Ergül hakkında kararını açıkladı. İşte 23 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında bugün (23 Aralık 2019 Pazartesi) ne oldu?

Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunduğu programda kayıplar bulunuyor, yıllardır sır olmuş cinayetler aydınlığa çıkarılıyor. 23 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 23 yıllık hasret sona erdi. Vahşice bağ evinde katledilen Mehmet Muharrem Elbay'ın yakınları canlı yayında konuştu. Mahkeme gözaltına alınan katil zanlısı Cahit Ergül hakkında kararını açıkladı. İşte 23 Aralık Pazartesi günü Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmeleri ve detayları...

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