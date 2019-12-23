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Dünyanın en pahalı mantarı! Ticaret Bakanlığı ihaleyle satacak...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
DÜNYANIN EN PAHALISI! BAKANLIK İHALEYLE SATACAK

Dünyanın en pahalı mantarı olarak bilinen trüf mantarı için ihaleye çıkacak. 'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında ele geçirilen 80 kilogramlık trüf mantarını ihaleyle satılacak. Mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi.

'ndan yapılan açıklamaya göre, söz konusu trüf mantarlar�� "www.eihale.gov.tr" adresi üzerinden yarın ihaleye çıkarılacak. İhale bir gün sürecek, mantarların satışa esas bedeli 1 milyon 10 bin lira olarak belirlendi.

80 KİLO SATILACAK

Piyasada kilogram fiyatı 2 bin avro olan trüf mantarının ihalesinde, yaklaşık 80 kilogram olan ürünlerin açık artırması 505 bin liradan (6 bin 300 lira/kilogram) başlayacak. İhaleye mobil uygulama üzerinden de katılım sağlanabilecek.

Tasfiye İşletme Müdürlüğünde muhafaza edilen ürün için yapılacak ihale, ertesi gün saat 10.05'te sona erecek. ve gerekli analizleri yapılmış olan söz konusu ürünlerin ihale bedelinin, ihaleden sonra iki iş günü içerisinde ödenmesi gerekiyor.

TRÜF MANTARI NEDİR?

Trüf, meşelik alanlarda, meşe ağaçlarının köklerinde yetişen 5 ile 20 cm. toprak derinliğinde bulunan kokulu ektomikoriza cinsi bir mantardır. Ülkemizde genellikle 'nde yetişen trüf mantarı dünyanın pek çok yerinde toplanmaktadır. Ceviz büyüklüğünde ve ortalama ağırlığı 100 gram olan trüf mantarlarının aroması, en yoğun tadını tazeyken sunar. Giderek aromasını ve suyunu kaybettiği için trüf, taze kullanılmalıdır. Son derece pahalı olan bu mantardan fiyatına değecek tadı almak için toplandıktan sonra beş gün içinde trüf mantarının tüketilmesi tavsiye edilir. Trüfler bir kavanozun içinde, buzdolabında muhafaza edilmeli ve suyla temas etmemesine dikkat edilmelidir, çünkü üzerine değen su, trüfün çürümesine neden olmaktadır.

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