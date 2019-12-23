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Karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda bekleyen atlar görüntülendi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
KİMSE YAKLAŞMIYOR! BÜYÜK PANİK...

hastalığı nedeniyle karantina uygulanan 'da ormanlık alanda dolaşan atlar kameraya yansıdı. Ahıra yakın bir yerde duran atların başında kimsenin bulunmaması dikkat çekti.

81 atın itlaf edildiği 'da hastalığı sebebiyle atların faytonlara koşulması 3 ay süre ile durduruldu. Karar sonrası atların ahıra çekildiği, karantina uygulanacağı belirtilmişti.

Karantina uygulanan Büyükada'da ormanlık alanda bekleyen atlar görüntülendi KARANTİNA UYGULANAN BÜYÜKADA'DA ORMANLIK ALANDA BEKLEYEN ATLAR GÖRÜNTÜLENDİ

KİMSE YAKLAŞMIYOR

Ayrıca valilikten yapılan açıklamada Adalar'da bulunan başıboş hayvanların sahiplerine de para cezası kesileceği açıklanmıştı. Bugün öğle saatlerinde Büyükada'da şehir merkezine yakın bir noktada ormanlık alanda bekleyen 6 at görüntülendi. Ahıra yakın bir yerde duran atların başında kimsenin bulunmaması dikkat çekti.

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