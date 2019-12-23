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Trafikte tartıştığı doktoru darp eden şüpheli hakkında soruşturma tamamlandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA OLAY OLMUŞTU! CEZASINI ÇEKECEK

Eyüpsultan’da trafikte tartıştığı doktoru darp ettiği gerekçesiyle tutuklanan B. hakkında 3 ayrı suçtan 5 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Eyüpsultan'da 15 Aralık günü trafikte tartıştığı kadın doktor A.'yı darp ettiğine ilişkin görüntüler sosyal medyaya yansıyan ve ardından gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanan B. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hüseyin B.'nin trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde trafikte seyrettiği ve bu nedenle taraflar arasında tartışma çıktığı belirtildi.

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5 YIL 9 AYA KADAR HAPİS

İddianamede, şüpheli Hüseyin B.'nin hakaret ve küfür ederek müşteki Şeyda A.'yı darp ettiği, tarafları çevredeki vatandaşların ayırdığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Hüseyin B.'nin 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma', 'Basit yaralama' ve 'Hakaret' suçlarından 1 yıldan 5 yıl 9 aya kadar hapis istemiyle cezalandırılması talep edildi.

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