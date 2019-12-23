Beşiktaş'ta denizcilik eğitimi verilen lisenin iskelesinde ceset şoku
Beşiktaş'ta Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin iskelesinin altında balık ağına sarılı 50 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Okuldaki öğrenciler büyük panik yaşarken ceset, kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin öğrenilmesi amacıyla otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Olay, Beşiktaş Ziya Kalkavan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin iskelesinde meydana geldi. Denizcilik eğitimi verilen lisede teneffüse çıkan öğrenciler iskelenin altında balık ağına sarılı vaziyette duran bir cisim gördü. Cisme yaklaşan öğrenciler hareketsiz duran cismin insan bedeni olduğunu görünce durumu okul yetkililerine bildirdi. Yetkililer ise olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iskele altında duran bedeni sudan çıkararak incelemelerde bulundu.
Yapılan incelemelerde 50 yaşlarında bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı.
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