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Beşiktaş'ta denizcilik eğitimi verilen lisenin iskelesinde ceset şoku

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
LİSEDE CESET ŞOKU!

'ta ve 'nin iskelesinin altında balık ağına sarılı bir erkeğe ait ceset bulundu. Okuldaki öğrenciler büyük panik yaşarken ceset, kimlik bilgilerinin tespit edilmesi ve ölüm sebebinin öğrenilmesi amacıyla otopsisi yapılmak üzere Kurumu'na kaldırıldı.

Olay, ve 'nin iskelesinde meydana geldi. Denizcilik eğitimi verilen lisede teneffüse çıkan öğrenciler iskelenin altında balık ağına sarılı vaziyette duran bir cisim gördü. Cisme yaklaşan öğrenciler hareketsiz duran cismin insan bedeni olduğunu görünce durumu okul yetkililerine bildirdi. Yetkililer ise olayı polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri iskele altında duran bedeni sudan çıkararak incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerde bir erkeğe ait olduğu belirlenen cansız bedenin üzerinden kimlik çıkmadı.

Beşiktaş'ta denizcilik eğitimi verilen lisenin iskelesinde ceset şoku BEŞİKTAŞ'TA DENİZCİLİK EĞİTİMİ VERİLEN LİSENİN İSKELESİNDE CESET ŞOKU

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