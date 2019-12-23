Adana’da vahşet! Zanlı, kadın arkadaşının dilini kesip bıçakladı
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
Adana'da kadın arkadaşının dilini kesip vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan şahıs, vatandaşlar tarafından cipten çıkartılıp linç edilmeye çalışıldı. Polisin kurtardığı şahıs ve kadın hastaneye kaldırıldı.
Adana M.K. (38) sevgilisi Neslihan A'yı (34) yolunu kesip, direksiyon başında bıçakladı. Genç kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar saldırgana linç girişiminde bulundu.
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