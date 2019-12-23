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Adana’da vahşet! Zanlı, kadın arkadaşının dilini kesip bıçakladı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019 Güncelleme Tarihi: 23.12.2019
ADANA’DA VAHŞET! DİLİNİ KESİP BIÇAKLADI

Adana'da kadın arkadaşının dilini kesip vücudunun çeşitli yerlerinden yaralayan şahıs, vatandaşlar tarafından cipten çıkartılıp linç edilmeye çalışıldı. Polisin kurtardığı şahıs ve kadın hastaneye kaldırıldı.

Adana M.K. (38) sevgilisi Neslihan A'yı (34) yolunu kesip, direksiyon başında bıçakladı. Genç kadının yardım çığlıklarını duyan vatandaşlar saldırgana linç girişiminde bulundu.

Adana'da kan donduran olay! Dilini kesip bıçakladı |Video ADANA'DA KAN DONDURAN OLAY! DİLİNİ KESİP BIÇAKLADI |VİDEO

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