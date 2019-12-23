Van'da belediye otobüsü kamyona çarptı:19 yaralı
Giriş Tarihi: 23.12.2019
Van'da belediye otobüsünün kamyona çarpıp yoldan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Van Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Van-Erciş kara yolunun Yüzüncü Yıl Üniversitesi kavşağında mıcır yüklü kamyona arkadan çarparak yoldan çıktı. Yol kenarındaki boş araziye savrulan otobüsteki 19 kişi yaralandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Yarıyıl tatili ne zaman başlıyor?
- Mehmet Muharrem Elbay cinayetinin detayları ortaya çıkmaya başladı
- Lisede ceset şoku!
- Bakırköy'de dansçı lise öğrencisi bıçaklandı
- Sapık doktorun skandal başvuru!
- Bir iyi bir kötü haber! İstanbullular dikkat...
- 221 yıldır kazılan çukur! Sırrını kimse bilmiyor...
- Kimse yaklaşmıyor! Büyük panik...
- Hintli dayı yine yaptı yapacağını! Milyonlar onu konuşuyor
- Görüntüler sosyal medyada olay olmuştu! Cezasını çekecek
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Okullar ne zaman tatil olacak? Yarıyıl tatili ne zaman? 15 tatile kaç gün kaldı?
- Kredi faizleri son dakika ne kadar? Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halkbank, Garanti konut kredisi faiz oranları kaç?
- 23 Aralık TV yayın akışı listesi! Bugün televizyonda neler var? ATV, Show TV, Star TV 23 Aralık yayın akışı
- Başkan Erdoğan'dan büyük jest! İstanbul Havalimanı 50 milyonuncu yolcusunu ağırladı
- 2020 pasaport, ehliyet, trafik cezaları ne kadar olacak? 23 Aralık Resmi Gazete pasaport, ehliyet fiyatları!
- 2020 MTV ne kadar oldu? Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) zam oranı yüzde kaç?
- İzmir su kesintisi 3 büyük ilçeyi etkiliyor! İzmir Buca, Gaziemir, Karabağlar sular ne zaman gelecek?
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (EDHO) 153. bölüm fragmanı! EDHO yeni bölüm fragmanı!
- Ersun Yanal istifa edecek mi? Ersun Yanal’dan sert açıklama!
- Hercai 27. yeni bölüm fragmanı izle! | Hercai yeni bölüm fragmanı...
- BİM aktüel 27 Aralık kataloğu çok hesaplı! BİM aktüel ürünler kataloğu bu hafta yine dopdolu!
- Aşk Ağlatır bitiyor mu? Aşk Ağlatır neden final yapıyor?