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Van'da belediye otobüsü kamyona çarptı:19 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 23.12.2019
FECİ KAZA! ÇOK SAYIDA YARALI VAR

'da belediye otobüsünün kamyona çarpıp yoldan çıkması sonucu 19 kişi yaralandı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesine ait yolcu otobüsü, Van-Erciş kara yolunun kavşağında mıcır yüklü kamyona arkadan çarparak yoldan çıktı. Yol kenarındaki boş araziye savrulan otobüsteki 19 kişi yaralandı.

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