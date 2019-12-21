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Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan'dan duygulandıran paylaşım

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2019
MERT ALPASLAN'IN EŞİNDEN DUYGULANDIRAN PAYLAŞIM

Uludağ’da 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan ve toprağa verildi. Arama çalışmaları sırasında duygusal paylaşımlar yapan Mert Alpaslan'ın eşi , cenaze toprağa verildikten sonra herkesin yüreğini burkan bir paylaşım yaptı.

37 yaşındaki , baba ocağı Aydın'ın Karacasu ilçesinde toprağa verilirken, 31 yaşındaki ise önceki gün İstanbul Büyükçekmece Küba Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından TÜYAP Büyükçekmece mezarlığına defnedildi.

Arama kurtarma çalışmaları süresince hesabından yaptığı paylaşımlarla umudunu hiç yitirmeyen Mert Alpaslan'ın eşi 'ın son paylaşımı yürekleri dağladı.

Daha önceki paylaşımında "Sevginin olduğu yerde ümitsizlik olmaz. Sabırla bekliyorum" diyen Mert Alpaslan'ın eşi Burcu Alpaslan, eşini toprağa verdikten sonra sosyal medya hesabından "Artık sevgilim her an benimle. Ona veda etmeyeceğim.

Ruhumun yanı başına hoş geldin Mert'im" diyerek yeni bir paylaşımda bulundu.

Uludağ'da hayatını kaybeden dağcı Mert Alparslan'ın eşi cenazede sinir krizi geçirdi ULUDAĞ'DA HAYATINI KAYBEDEN DAĞCI MERT ALPARSLAN'IN EŞİ CENAZEDE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

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