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Şanlıurfa’da otel odasında hazine çıktı!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
ŞANLIURFA’DA OTEL ODASINDA HAZİNE ÇIKTI!

'da bir otelde asgari ücretle çalışan 2 görevli, temizlik yaptıkları odada yaklaşık 7 kilogram ağırlığında tarihi altın para buldu. Paraların 2 bin 280 adet olduğu ve Britanya Merkez Bankası tarafından 1926 yılında basıldığı anlaşıldı. Paraları polise teslim eden otel yönetimi, temizlik görevlilerini ödüllendirecek.

'da lüks bir otelin odasında bulunan yaklaşık 7 kilogram tarihi altın para, polise teslim edildi. Kent merkezinde yönetimi el değiştiren 5 yıldızlı bir otel, geniş kapsamlı bakım ve onarımdan geçirildi.

GARDIROBUN ÜZERİNE GİZLENMİŞ

AA'da yer alan habere göre otelde temizlik görevlisi olarak çalışan Yonca Közü ile İbrahim Sargıcı, temizlik yaptıkları bir odanın gardırobunun üst kenarına gizlenmiş yaklaşık 7 kilogram ağırlığında tarihi altın parayı fark etti ve durumu otel yönetimine bildirdi.

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