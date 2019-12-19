Uludağ'da hayatını kaybeden dağcı Mert Alparslan'ın eşi cenazede sinir krizi geçirdi
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
Uludağ'da 1 Aralık'ta kaybolan Mert Alparslan'ın cansız bedeni cenaze töreni için Büyükçekmece Kuba Cami'ine getirildi. Eşinin tabutunu gören Burcu Alpaslan sinir krizi geçirdi. Gözyaşlarına boğulan Alpaslan'ı yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Kaydedilen o anlar yürekleri sızlattı.
Bursa Uludağ'da, 1 Aralık'ta kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan'ın ve Efe Sarp'ın bedenleri arama çalışmalarının 17. gününde bulunmuştu.
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