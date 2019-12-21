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İstanbul'da can pazarı! Otomobil İETT otobüsüne çarptı...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2019
İSTANBUL'DA CAN PAZARI! OTOMOBİL İETT OTOBÜSÜNE ÇARPTI...

Maltepe D-100 karayolunda içinde 6 kişinin bulunduğu otomobil duraktan yolcu alan otobüsüne arkadan çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada 5 kişi yaralanırken, trafik yoğunluğu yaşandı.

saat 07.00 sıralarında D-100 Karayolu Küçükyalı mevkii istikametinde meydana geldi. İddiaya göre Bayraktaroğlu'nun kullandığı 34 GK 7475 plakalı otomobil durakta yolcu alan yönetimindeki otobüsüne çarptı. Çarpmanın şiddetiyle içinde 6 kişinin bulunduğu otomobilde 5 kişi yaralandı. Otobüste ise hasar oluştu.

CAN PAZARI YAŞANDI
Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaza yerine dubalar koyarak başka bir kazanın yaşanması için önlem aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yerdeki yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kazada yaralanan 5 kişi ambulanslara hastaneye kaldırıldı.

"YOLCULARI ALDIĞIM ANDA ARKADAN GELDİ ÇARPTI"
Otobüs sürücüsü Kamil Ustaoğlu, "Durağa yaklaştım, yolcuları aldım. Tam hareket edeceğim sırada otomobil geldi arkadan çarptı" dedi. Otobüse binen yolculardan Adnan Kara ise, "Otobüs durağa geldi, otobüse bindim tam oturduğum sırada geldi çarptı. 4-5 tane yaralı vardı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Yaralılar ve kazaya karışan araçların kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.

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