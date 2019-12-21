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Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Arsa Bank! 40 milyon liralık vurgun...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2019
ÇİFTLİK BANK'TAN SONRA ŞİMDİ DE ARSA BANK!

'da "" benzeri "" yapılanmasıyla dolandırıcılık yapan 4 şüpheli yakalandı. Dolandırıcıların 40 milyon liralık vurgun yaptığı öğrenilirken elebaşları kaçarken yakayı ele verdi.

Başkentte, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri yüksek karla Katarlılara satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandıran 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, arazi alım satımı yaparak yüksek kar sağlayacakları vaadiyle vatandaşları dolandıran şüphelileri takibe aldı.

Şüphelilerin, kıyı bölgelerinden alacakları arazileri Katarlılara yüksek karla satacaklarını söyleyerek 20 kişiyi yaklaşık 40 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Konuyu araştıran ekipler, şüphelilerin "" benzeri bir sistem oluşturduğunu ve bunu kendi aralarında "" olarak adlandırdığını tespit etti.

Çiftlik Bank'tan sonra şimdi de Arsa Bank! ÇİFTLİK BANK'TAN SONRA ŞİMDİ DE ARSA BANK!

ELEBAŞI YURT DIŞINA KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

Soruşturma kapsamında, aylarca süren çalışmalar sonucunda 4 şüpheli yakalandı. Grup elebaşının, saklandığı evde kaçma planları yaptığı ortaya çıktı.

"Ağa" lakaplı elebaşı, "Arsa Bank" mağdurlarından gizlenebilmek için kılık değiştirdiğini ve aylarca sokakta evsiz insan görünümüyle dolaştığını söyledi.

İfadesinde tüm yapıyı anlatan grubun elebaşı, referans yöntemiyle ilk katılanlara bir miktar para kazandırdığını, böylece o kişilerin akrabaları ve arkadaşlarını da sisteme dahil ettiğini belirtti.

Şüpheli, mağdurlara arsa alım satımı yaptığını söylese de arsa almadığını ve tüm parayı yasa dışı bahis sitelerinde kaybettiğini itiraf etti.

Evlerinde başkalarına ait çok sayıda banka ve kredi kartı bulunan şüpheliler, işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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