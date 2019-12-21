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Üniversite öğrencisi Erdoğan İnez’in ölümü yakınlarını kahretti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 21.12.2019 Güncelleme Tarihi: 21.12.2019
UÇAKTA KAHREDEN ÖLÜM

Üniversite öğrencisi , memleketi Fatsa’ya gitmek için - uçağına bindi. Uçak kalktıktan sonra bir anda rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan İnez yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 'dan uçağa binen üniversite öğrencisi uçak kalktıktan sonra bir anda rahatsızlandı.

HAVALİMANINDAN HASTANEYE KALDIRILDI

'da Havaliman'ından ambulansla hastaneye kaldırılan Erdoğan İnez burada tüm yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

İnez'in ölüm haberini alan yakınları sinir krizleri geçirirken cenaze namazının öğle namazını müteakip Fatsa Ortabüyük Cami'de kılınacağı öğrenildi.

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