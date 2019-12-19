Meteoroloji duyurdu! Kar yağışı geliyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika haberine göre mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava, Cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedecek. Marmara Bölgesi'nde haftanın ikinci yarısından itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü cumartesi gününden itibaren soğuk havaların yurda giriş yapacağını açıkladı.
Marmara ile iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi beklenirken, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde sabah ve gece buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
İSTANBUL HAVA DURUMU
Pazartesi için beklenen kuvvetli yağış Trakya'dan başlayarak havayı soğutacak.
Rüzgarın karayele dönmesi ile birlikte haftanın ikinci yarısından itibaren kuzey ve iç kesimleri altına alacak.
Bu da Kuzey ve iç kesimlerdeki yağışları karla karışık yağmur ve kara çevirebilecek.
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