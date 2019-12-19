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Eşini 17 yerinden bıçaklayan zanlı, özel ekip tarafından yakalandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
17 DEFA BIÇAKLAMIŞTI! ÖZEL EKİP YAKALADI

Bir süredir ayrı yaşadığı eşini bıçakla ağır yaralayan Mehmet K. Emniyet Müdürü 'ın talimatıyla kurulan tarafından gözaltına alındı.

Yakacık Çarşı Mahallesi Topçeşme Sokağı'nda dedesinin evinde kalan Süheyla K. (20), kocası Mehmet K. (24) tarafından bıçaklandı. Durumu gören komşuları, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Ambulansla Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Süheyla K'nin, 17 bıçak darbesiyle ağır yaralandığı tespit edildi.

TALİMAT VERİLDİ

Şüphelinin kaçması üzerine İl Emniyet Müdürü , Kartal İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine kurulması için talimat verdi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesini alan polis, zanlının belediye otobüsüyle Pendik'e gittiğini tespit etti. İlçede yapılan çalışmalar sonucu gözaltına alınan Mehmet K. emniyete getirildi.

"EŞİMİ ÖLDÜRDÜM NE KADAR YERİM?"

Çiftin 'ta yaşadığı, Süheyla K.'nin bir süredir eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle Kartal'daki dedesinin evine yerleştiği, zanlının bugün İstanbul'a gelerek eşini takip ettiği öğrenildi.

Mehmet K'nin, kaçarken elleri kanlı bir şekilde bir bankanın güvenlik görevlisinin yanına gittiği ve "Eşimi öldürdüm, ne kadar yerim, ne yapacağım?" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

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