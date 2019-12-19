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İstanbul'da dehşet! Korna çalan doktoru yol ortasında dövdüler

YAŞAM
Giriş Tarihi: 19.12.2019 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019
DEHŞET! DOKTORA YOL ORTASINDA DAYAK

'un Eyüpsultan ilçesinde korna çalan kadın doktor, şehir magandalarının saldırısına uğradı. O dehşet anları başka bir aracın kamerasına anbean yansıdı. Saldırgan "darp" gerekçesiyle tutuklandı.

Eyüpsultan'da kadın doktor Ş.A. yolda korna çaldığı için tartıştığı bir sürücü tarafından yol ortasında darp edildi. O anlar arkadan gelen sürücünün araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerde ani fren yapmasının ardından korna çalan arkasındaki otomobili kullanan kadın sürücüye saldıran şüpheli, onu iterek ve vurarak yere yıktıktan sonra vurduğu görülüyor. Kavgaya müdahale eden sürücü de saldırıya uğruyor. Çevredekilerin müdahalesi üzerine saldıran sürücü otomobiline binerek uzaklaşıyor.

İstanbul'da dehşet! Korna çalan doktoru yol ortasında dövdüler İSTANBUL'DA DEHŞET! KORNA ÇALAN DOKTORU YOL ORTASINDA DÖVDÜLER

SALDIRGAN TUTUKLANDI

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin görüntüleri incelemesinin ardından kimliği tespit edilen sürücü H.H.B. gözaltına alındı. Sürücü H.H.B.'ye Karayolları Trafik Kanunun 59. maddesinden (Yerleşim yerleri dışındaki kara yolunda zorunlu haller dışında duraklamak veya park etmek, zorunlu hallerde gerekli önlemleri almadan duraklamak veya park etmek) 108 TL Trafik İdari Para cezası kesildi.

DARP GEREKÇESİYLE...

Ancak darp edilen Ş.A.'nın şikayeti üzerine sürücü H.H.B. adli işlemlerin yapılması için Eyüpsultan Polis merkezi amirliğine teslim edildi. H.H.B. daha sonra adliyeye sevk edildi. H.H.B. "darp" gerekçesiyle tutuklandı.

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