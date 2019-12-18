Uçakta olay çıkaran kadın tutuklandı

Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kıbrıs’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta ‘Ben FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırarak olay çıkaran Nigar D., çıkarıldığı mahkemece “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan tutuklandı.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında bir kadının 'Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırmaya başlaması büyük paniğe neden oldu.

Bugün 06:54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi.

TUTUKLANDI

Uçaktaki görevlilerin bildirmesi üzerine polis, Nigar D.'yi gözaltına aldı. Nigar D. daha sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Nigar D., çıkarıldığı mahkemece "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı.