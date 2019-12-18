18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Uçakta olay çıkaran kadın tutuklandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN TUTUKLANDI

’ndan ’a gitmek için kalkış hazırlıkları yapan uçakta ‘Ben ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırarak olay çıkaran Nigar D., çıkarıldığı mahkemece “hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma” suçundan tutuklandı.

İstanbul 'ndan 'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında bir kadının 'Ben 'cüyüm ve uçağı patlatacağım' diye bağırmaya başlaması büyük paniğe neden oldu.
Bugün 06:54 sıralarında Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı.

Son dakika: İstanbul - KKTC uçağında bomba paniği! Havaalanında şu anda 5 tane bomba var |Video SON DAKİKA: İSTANBUL - KKTC UÇAĞINDA BOMBA PANİĞİ! "HAVAALANINDA ŞU ANDA 5 TANE BOMBA VAR" |VİDEO

Edinilen bilgiye göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. "Ben FETÖ'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi.

Uçakta olay çıkaran kadın adliye girişinde kendini yere attı UÇAKTA OLAY ÇIKARAN KADIN ADLİYE GİRİŞİNDE KENDİNİ YERE ATTI

TUTUKLANDI

Uçaktaki görevlilerin bildirmesi üzerine polis, Nigar D.'yi gözaltına aldı. Nigar D. daha sonra 'na sevk edildi.

Nigar D., çıkarıldığı mahkemece "hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma" suçundan tutuklandı.

kalan karakter 1000

yorumla
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)
Vatandaş Vatandaş

Bu kadın eğitimi etrafına iyi bakın haçlı vatikan yahudi ermeni değiştirmesi bu kumpas bu bunun gibiler.

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 18.12.2019 20:58
Haberin tüm yorumlarını okuyun (1 yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN