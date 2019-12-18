Son dakika: İstanbul - KKTC uçağında bomba paniği! "Havaalanında şu anda 5 tane bomba var" |Video

Son dakika haberi... KKTC uçağında bomba paniği! İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan KKTC’a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında bir kadının ‘Havaalanında şu anda 5 tane bomba var’ sözleri büyük paniğe neden oldu. Olaya güvenlik güçleri müdahale etti.

Bugün 06:54 sıralarında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Kıbrıs'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. 'Havaalanında şu anda 5 tane bomba var' diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi.

Elde edilen görüntülerde kadının yüzünün kapalı olduğu, yolcular tarafından da durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.

Uçağın tahliye edildiği öğrenilirken uçakta arama yapılmaya başlandı.