Evlatlık olduğunu öğrendi, küçüklük fotoğrafıyla gerçek ailesini aramaya başladı
Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan ve 1,5 yıl önce evlatlık olduğunu öğrenen 28 yaşındaki Dilek Yakar, gerçek anne ve babasını bulmaya çalışıyor. Doğduktan sonra klinikte terk edildiğini ileri süren Yakar, "En önemlisi benim için kardeş eksikliği. Kardeşlerim varsa onlara sahip çıkacağım. Beni hangi şartlarda verdiklerini bilmiyorum, bunu da öğrenmek istiyorum" dedi.
Antalya'da 1,5 yıl önce evlatlık olduğunu öğrenen 28 yaşındaki Dilek Yakar, gözünün altındaki "gül beni" şeklindeki doğum lekesi ve bebeklik fotoğraflarıyla gerçek ailesini arıyor.
Kepez ilçesinde yaşayan evli ve bir çocuk annesi Yakar, yaklaşık 1,5 yıl önce, 27 yıldır ailesi bildiği Zekiye ve Arif Yakar çiftinin gerçek anne ve babası olmadığını öğrendiğini söyledi.
Kendisine, 20 Mart 1991'de Kepez'deki özel bir doğum kliniğinde doğduğu ancak evlilik dışı olduğu için kliniğe terk edildiği yönünde bilgi verildiğini anlatan Yakar, "Kadın doğum uzmanı doktor F.Ö. ile aynı klinikte görev yapan ebe tarafından düzenlenen raporla bugünkü aileme evlatlık verilmişim. Aslında şu anki ailem ile hiçbir problemimiz yok. Dedikodular ortaya çıkınca, ailem bunu kendilerinden duymamı istedikleri için bana söylediler." dedi.
Evlatlık olduğunu öğrenince gerçek ailesini öğrenmek için araştırmaya başladığını aktaran Yakar, önce raporu düzenleyen doktor F.Ö'ye ulaşmaya çalıştığını ancak doktorun yıllar önce hayatını kaybettiğini öğrendiğini dile getirdi. Yakar, "O dönem görevli olan ve Kaş'ta yaşadığını öğrendiğim ebenin yanına gittim. 80 yaşında bir kadın ve alzheimer hastası. Maalesef hiçbir şey hatırlamıyor." diye konuştu.
"ONLARI BULURSAM BİR KAPIM DAHA AÇILMIŞ OLACAK"
Evlatlık olduğunu öğrenince kendisini yetiştiren, büyüten aile ile arasında bir değişikliğin olmadığını dile getiren Yakar, gerçek ailesini bulduğunda da hiçbir şeyin değişmeyeceğini kaydetti.
Sadece neden terk edildiğini öğrenmek ve varsa kardeş sevgisini yaşamak istediğini anlatan Yakar, "Eğer onları bulursam ve onlar da kabullenirse bir kapım daha açılmış olacak. En önemlisi benim için kardeş eksikliği. Kardeşlerim varsa onlara sahip çıkacağım. Beni hangi şartlarda verdiklerini bilmiyorum, bunu da öğrenmek istiyorum." dedi.
Bir yıldır gerçek anne ve babasını arayan Yakar, elinde herhangi bir belge olmadığı için zorlandığını söyledi. Umutsuzluğa kapılmak istemediğini belirten Yakar, "Elimde küçüklük fotoğraflarım ve gözümün altında gül beni gibi doğum lekesi var, isterlerse beni tanıyıp, bulabilirler." ifadesini kullandı.
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