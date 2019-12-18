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Uçakta ‘FETÖ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diyerek ortalığı karıştırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
UÇAĞI BİRBİRİNE KATTI! 'FETÖ'CÜYÜM UÇAĞI PATLATACAĞIM...'

 Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan ’a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında bir kadının ‘Ben ’cüyüm ve uçağı patlatacağım’ diye bağırmaya başlaması büyük paniğe neden oldu.

Bugün 06:54 sıralarında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 'a gitmek üzere piste doğru ilerleyen Pegasus uçağında büyük bir panik yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, uçak tam kalkmak üzere piste doğru gelirken bir kadın bomba ihbarında bulundu. "Ben 'cüyüm ve uçağı patlatacağım" diye bağırmaya başlayan kadının sigara yaktığı öğrenildi.

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Elde edilen görüntülerde kadının yüzünün kapalı olduğu, yolcular tarafından da durdurulmaya çalışıldığı görülüyor.

Uçağın tahliye edildiği öğrenilirken uçakta arama yapılmaya başlandı.

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