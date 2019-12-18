18 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Köyüne dönene devletten 100 bin TL! İşte şartlar...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019
KÖYÜNE DÖNENE DEVLETTEN 100 BİN TL! İŞTE ŞARTLAR...

, genç çiftçi projesinin sona ermesinin ardından bu defa ‘Uzman Eller’ projesiyle gençleri kırsalda üretim yapmaya yönlendirecek. ve , üretimde verimliliği ve kaliteyi yükseltmek için kırsalda yaşamayı taahhüt eden, tarım, hayvancılık ve gıda alanlarında eğitim veren meslek yüksekokulu veya üniversite mezunlarının projelerine 100 bin lira hibe desteği verecek.

Dün 'de yayımlanan Tebliğ ile hayata geçirilecek proje, ilk etapta Amasya, , İzmir ve Mardin'de uygulanacak. Destekten yararlanmak için projeler, hayvansal, bitkisel, su ürünleri, yöresel ürünleri ve tıbbi aromatik bitkilerin üretimine, depolanmasına ve paketlenmesine yönelik olacak. Projeyle genç nüfusun kırsalda istihdamı sağlanacak. Bu doğrultuda tarım ve hayvancılık, ormancılık, gıda ve su ürünleri sektörlerinde girişimcilik desteklenecek. Aynı zamanda üretimin uzman kişiler tarafından yapılmasını teşvik edilmesi sağlanarak, üretim miktarı ve kalite artırılacak. Kırsala yönlendirilen gençler, yapacağı sürdürülebilir yatırımlarla işletmelere örnek olacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER YAŞAM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN