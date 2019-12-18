Camide abdest alırken kayınbiraderini öldüren zanlıya müebbet hapis!
Çorum’da cami şadırvanında abdest alan kayınbiraderi Ramazan Güllü’yü (24) ensesinden tabancayla vurarak öldüren Üzeyir Mol (41), 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet, 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan da 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 14 Ağustos 2017 günü kent merkezindeki Ulu Cami'nin avlusunda meydana geldi. Üzeyir Mol, öğle namazını kılmak için camiye gelen ve avludaki şadırvanda abdest alan kayınbiraderi Ramazan Güllü'yü tabancayla ensesine 2 el ateş ederek öldürdü. Bir kişinin de yaralanmasına neden olan Mol, polis tarafından yakalanarak, tutuklandı.Üzeyir Mol hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.
"KEŞKE YAŞANMASAYDI PİŞMANIM"
Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Üzeyir Mol ile öldürülen Ramazan Güllü'nün eşi Neslihan Güllü ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunması için söz verilen Mol, pişman olduğunu söyleyerek, "Ramazan Güllü, oturmuş şadırvanda abdest alıyordu. Kendisini gördüm. Daha önce yaşanan olaylardan dolayı bir anda gözüm döndü, ne olduğunu ben de anlayamadım. Nereye ateş ettim, kime ateş ettim bilmiyorum. Böyle bir olayı yapmak istemezdim. Halen olanlara anlam veremiyorum. Daha önce herhangi bir plan da yapmadım. Ben olayı tasarlamadım. Eğer tasarlayarak gerçekleştirecek olsaydım yurt dışında ya da tenha bir yerde bu olayı gerçekleştirirdim. Keşke hiç yaşanmasaydı, pişmanım." dedi.
"ÜÇ ÇOCUĞUMU YETİM BIRAKTI"
Ramazan Güllü'nün eşi Neslihan Güllü ise sanığın en ağır cezayı almasını istediklerini belirterek, "Üç çocuğu yetim bıraktı. Cami avlusunda işlediği cinayeti herkes gördü. Bu olayı kasten ve tasarlayarak gerçekleştirmiştir. Önce Allah'ın sonra da sizin adaletinize güveniyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz." diye konuştu.
MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇAPTIRILDI
Mahkeme heyeti, sanık Üzeyir Mol'u "tasarlayarak adam öldürmek suçundan" müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurmak" suçundan da 1 yıl 4 ay hapis ve para cezasına çarptırdı.
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