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Camide abdest alırken kayınbiraderini öldüren zanlıya müebbet hapis!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
ABDEST ALIRKEN ÖLDÜRMÜŞTÜ! CEZASI BELLİ OLDU.

’da cami şadırvanında abdest alan kayınbiraderi ’yü (24) ensesinden tabancayla vurarak öldüren (41), 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan müebbet, ' bulundurmak' suçundan da 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 14 Ağustos 2017 günü kent merkezindeki Ulu Cami'nin avlusunda meydana geldi. , öğle namazını kılmak için camiye gelen ve avludaki şadırvanda abdest alan kayınbiraderi 'yü tabancayla ensesine 2 el ateş ederek öldürdü. Bir kişinin de yaralanmasına neden olan Mol, polis tarafından yakalanarak, tutuklandı.Üzeyir Mol hakkında, 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış cezası istemiyle dava açıldı.

"KEŞKE YAŞANMASAYDI PİŞMANIM"

1. 'nde görülen karar duruşmasına tutuklu sanık Üzeyir Mol ile öldürülen Ramazan Güllü'nün eşi ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada son savunması için söz verilen Mol, pişman olduğunu söyleyerek, "Ramazan Güllü, oturmuş şadırvanda abdest alıyordu. Kendisini gördüm. Daha önce yaşanan olaylardan dolayı bir anda gözüm döndü, ne olduğunu ben de anlayamadım. Nereye ateş ettim, kime ateş ettim bilmiyorum. Böyle bir olayı yapmak istemezdim. Halen olanlara anlam veremiyorum. Daha önce herhangi bir plan da yapmadım. Ben olayı tasarlamadım. Eğer tasarlayarak gerçekleştirecek olsaydım yurt dışında ya da tenha bir yerde bu olayı gerçekleştirirdim. Keşke hiç yaşanmasaydı, pişmanım." dedi.

"ÜÇ ÇOCUĞUMU YETİM BIRAKTI"

Ramazan Güllü'nün eşi Neslihan Güllü ise sanığın en almasını istediklerini belirterek, "Üç çocuğu yetim bıraktı. Cami avlusunda işlediği cinayeti herkes gördü. Bu olayı kasten ve tasarlayarak gerçekleştirmiştir. Önce Allah'ın sonra da sizin adaletinize güveniyoruz. En ağır cezayı almasını istiyoruz." diye konuştu.

MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇAPTIRILDI

Mahkeme heyeti, sanık Üzeyir Mol'u "tasarlayarak adam öldürmek suçundan" müebbet hapis, " bulundurmak" suçundan da 1 yıl 4 ay hapis ve para cezasına çarptırdı.

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