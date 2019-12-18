İstanbul'da, otoyolda "Vur-kaç" şebekesinden gasp dehşeti
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
TEM otoyolu Beylikdüzü istikametine giderken “gasp çetesi” tarafından arabasına arkadan vurularak durdurulan ve darp edilip aracı gasp edilen makine mühendisi yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Büyük korku yaşadığını belirten Onur Arslan (27), “Kafama silah ile vurup beni etkisiz hale getirip aracımı çaldılar. O anda sadece gitmelerini istedim” diye konuştu.
Olay, 14 Aralık saat 22.00 sıralarında TEM otoyolu Beylikdüzü mevkisinde meydana geldi. TEM Beylikdüzü istikametinde annesinin evine aracıyla seyir halinde ilerleyen Onur Arslan bir arabanın çarpmasıyla aracını emniyet şeridine çekerek durdurdu. Sağa yanaşan Arslan arkasındaki araca doğru ilerledi.
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