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İstanbul'da, otoyolda "Vur-kaç" şebekesinden gasp dehşeti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
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otoyolu Beylikdüzü istikametine giderken “gasp çetesi” tarafından arabasına arkadan vurularak durdurulan ve darp edilip aracı gasp edilen makine mühendisi yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Büyük korku yaşadığını belirten (27), “Kafama silah ile vurup beni etkisiz hale getirip aracımı çaldılar. O anda sadece gitmelerini istedim” diye konuştu.

Olay, 14 Aralık saat 22.00 sıralarında otoyolu Beylikdüzü mevkisinde meydana geldi. TEM Beylikdüzü istikametinde annesinin evine aracıyla seyir halinde ilerleyen bir arabanın çarpmasıyla aracını emniyet şeridine çekerek durdurdu. Sağa yanaşan Arslan arkasındaki araca doğru ilerledi.

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