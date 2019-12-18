Erzurum'da Bizans dönemine ait 101 sikke ele geçirildi
Giriş Tarihi: 18.12.2019
Erzurum'da, Bizans dönemine ait 101 gümüş sikke ele geçirildi. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, havalimanı yakınlarında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen 101 gümüş sikke ele geçirildi. Müze Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere sikkelere el koyan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.
Çat ilçesi Elmapınar Mahallesi'nde ise izinsiz kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.
Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu. 6 şüpheli gözaltına alındı.
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