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Erzurum'da Bizans dönemine ait 101 sikke ele geçirildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019
BİZANS DÖNEMİNE AİT 101 SİKKE ELE GEÇİRİLDİ

'da, dönemine ait 101 gümüş ele geçirildi. Olayla ilgili bazı şüpheliler gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, yakınlarında şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramada, dönemine ait olduğu tahmin edilen 101 gümüş ele geçirildi. Müze Müdürlüğü'ne teslim etmek üzere sikkelere el koyan ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Çat ilçesi Elmapınar Mahallesi'nde ise izinsiz kazı yapan 6 kişi jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları malzemelere el konuldu. 6 şüpheli gözaltına alındı.

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