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Son dakika: Ankara'da ilkokul inşaatında göçük: 1 ölü 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 18.12.2019 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
İLKOKUL İNŞAATINDA GÖÇÜK! ÖLÜ VE YARALI VAR

haberine göre ’nın Yenimahalle İlçesi’nde inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Olay, 'nın Yenimahalle İlçesi'nde bir ilkokul inşaatında meydana geldi. İnşaat çalışmaları sırasında sebebi henüz bilinmeyen bir nedenle iskele çöktü.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.



Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede 1 kişinin olay yerinde yaşamını yitirdiği 1 kişinin de yaralandığı tespit edildi.

Olay yerinde arama ve kurtarma çalışmaları devam ederken, polis olaya ilişkin soruşturma başlattı.



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