Antalya'da bankada soygun girişimi

Antalya'da bir bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartıp güvenlik personelini rehin alan soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi. Silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.

Antalya'da bankaya giren silahlı kişi, soygun girişiminde bulundu. Banka personeli ve içerdeki müşterileri çıkartan şüpheli güvenlik personelini rehin aldı. Soyguncuyu etkisiz hale getirmek için çok sayıda polis ekibi bölgeye sevk edildi.

EKİPLER ALARMDA

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Konyaaltı Caddesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir bankanın şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti.

ELLER TETİKTE

Şüpheli tarafından çalışanları dışarıya çıkarılan bankanın çevresinde geniş güvenlik önlemi alındı. Özal Harekat polisleri de bölgede hazır bekletiliyor. Görgü tanıkları ise şüphelinin 3 kişiyi rehin aldığını söyledi. Antalya'da bir banka şubesinde silahlı soygun girişiminde bulunan zanlı, ikna edilerek gözaltına alındı.3

ÇANTADA 3 KİLO BOMBA

Üzerinde bomba düzeneğine benzer bir düzenek bulunan şahıs elindeki çantanın içerisinde ise 3 kilo bomba olduğunu söyledi. Şahıs, güvenlik görevlisini yere yatırarak görevlinin silahını alıp ardından banka çalışanlarına ve müşterilere dışarıya çıkması talimatını verdi. Şahıs güvenlik görevlisi ve o sırada lavobada bulunan mutfak görevlisiyle birlikte kapıyı içeriden kitledi.

MONTUNUZU ALIN ÜŞÜRSÜNÜZ DEMİŞ

Bankada bulunan müşterilerin ifadesine göre, 1.70 boylarındaki 50-55 yaşlarındaki esmer şahsın, çok sakin davranarak içeriye girdiği ve güvenlik görevlisini yere yatırarak çalışanları dışarıya çıkarttığı belirtildi.

Para ya da herhangi bir şey istemeyen şahıs, güvenlik görevlisi dışında herkesin dışarıya çıkmasını istedi. Şahıs banka çalışanlarına 'Dışarısı soğuk montunuzu alın üşürsünüz. Bir saat sonra döneceksiniz zaten. Merak etmeyin" dedi.

Panik halinde dışarıya çıkan müşteriler ve banka çalışanları önce bunun bir tatbikat ya da şaka olduğunu sonradan gerçek olduğunu farkettiklerini belirttiler. Olay yerine çok sayıda özel harekat ekibi sevk edildi.