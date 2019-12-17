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Son dakika: Adana'da battaniyeye sarılı ceset bulundu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 17.12.2019 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
ŞOKE EDEN OLAY! BATTANİYEYE SARILI HALDE BULUNDU

haberine göre 'da yol kenarında battaniyeye sarılı erkek cesedi bulundu.

Merkez Seyhan ilçesi Kuyumcular Mahallesi Tapantepe yolunda, bir kişinin yol kenarında battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları incelemede üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü tespit etti.

Cesedin boğaz kısmında izler tespit eden polis, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.

İncelemelerin ardından ceset, Kurumu morguna kaldırıldı.

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