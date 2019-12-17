Elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İstanbul elektrik kesintisi! Avrupa Yakası elektrik kesintisi!

Elektrik kesintisi programı birçok vatandaş tarafından merak ediliyor. Elektrikleri kesilenler, elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. Elektrik kesintisi programında planlı kesintiler ve elektriklerin ne zaman geleceği yer alıyor. İşte merak edilen kesinti listesi…

Elektrik kesintisi gündelik hayatı oldukça zorlaştırıken vatandaşlar elektrikler ne zaman gelecek sorusuna cevap arıyor. İstanbul'daki elektrik kesintilerine dair detaylar BEDAŞ'ın sitesi üzerinden yayınlanıyor. İşte İstanbul elektrik kesintisi listesi…

ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? 17 ARALIK

– SULTAN SELİM Mh., HÜMEYRA Sk., TURAN Sk., LALEGÜL Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 00:10-08:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32321-9822 T.M.)

– HALLAÇLI Mh., KARA TREN Cd.DE Sk., SERBEST Sk., MUHABBET Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32282-25033)

– CUMHURİYET Mh., ÇETİN EMEÇ Cd., ZİNDE Sk., SEYMEN Sk., AZİM Sk., KAPTAN Sk., BAHADIR Sk., DİLEK Sk., YUDUM Sk., KIRSAY Sk., KIZILÇAM Sk., ACAR Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32444-25080-25297)

– YAVUZ SELİM Mh., 26/12B Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32545-18594)

– TALATPAŞA Mh., 1034. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32702-20668 DEPAR 1 / 21626 DEPAR 1)



– MERKEZ Mh., KIRKMERDİVEN Cd., HATUNİYE Sk., KUTUCU Sk., BÜLBÜLDERE Cd., İDRİS KÖŞKÜ Cd., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32733-8034)

– ÇINAR Mh., 1427. Sk., 1422. Sk., SİVAS KONGRE Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32781-22287)

– BAĞLARÇEŞME Mh., BAĞLARÇEŞME Cd., 1187. Sk., 1188. Sk., 1189. Sk., 1207. Sk., 1150. Sk., 1151. Sk., 1152. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32782-20894)

– ORUÇREİS Mh., 556. Sk., (ESENLER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32802-18212)

– KANARYA Mh., 2.ARIKUŞU Sk., 1.BİRLİK Cd., İSTASYON Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32823-11611)

– NAMIK KEMAL Mh., ORKİDE Cd., OKTAY RIFAT Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32841-21601)



– NURTEPE Mh., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 01:00-03:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32798-9007,9254,9634,9385,9834,9321,9663,9770,9031,9074,9164,9516,9019)

– KANARYA Mh., ATMACA Sk., GÜVERCİN Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32824-11610)

– HÜRRİYET Mh., KÖŞK Cd., YENİ MAHALLE Mh., 501. Sk., 502. Sk., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32848-28412)

– İNCEĞİZ Mh., HANİCE Cd.DESİ Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32852-23226 23297 23355 23399 23331 23089 23067 23377 23785 23382 23323 23783 23019 23038 23395 23013 23037 23579 23179 23024 23275 23068 23028 23444 23356 23615 23346 23347 23348 23570 23624 23071 23292 23535 23522 23304 23155 23482 23677 23558 23747 23309 23607 23613 23307 23574 23732 23696 )

– ÇAĞLAYAN Mh., LEVENT Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32867-9327 T.M. İLGİLİ DEPARI)

– İNÖNÜ Mh., 26/10G Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32871-18701)

– SÜTLÜCE Mh., KISA BAYIR Sk., ÇELEBİ Sk., TALİP PAŞA CAMİ Sk., BEKÇİ Sk., (BEYOĞLU İlçesi) ve civarında 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32899-9369 T.M. İLGİLİ DEPAR)

– BEBEK Mh., CEMRE Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32900-3061)

– ERGENEKON Mh., CUMHURİYET Cd., PROF. DR. CELAL ÖKER Sk., HALASKARGAZİ Cd., PAPA RONCALLİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32914-3171)

– ERGENEKON Mh., YUNUSBEY Sk., CUMHURİYET Cd., PAPA RONCALLİ Sk., KAYA HATUN Sk., ÇİMEN Sk., SELBAŞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32917-3140)

– BALABAN Mh., (ARNAVUTKÖY İlçesi) ve civarında 09:10-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32876-28885-30516-28560-29066)

– TALATPAŞA Mh., OĞUZBEY Sk., KİRAZLIYURT ÇIKMAZI Sk., KİRAZLIYURT Sk., BEYÖZÜ Sk., ÇELEBİ Cd., ASLIHAN Sk., ULAŞ Sk., CEM Sk., TOMURCUK Sk., GÜLÇAVUŞ Sk., KERVAN Sk., ZEYBEK Sk., KARACA Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32880-9425 T.M.)

– MEVLANA Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32885-28135)

– YEŞİLPINAR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 13:00-18:0032887-28829)

– ÇIRÇIR Mh., (EYÜP İlçesi) ve civarında 11:00-15:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32888-28206)

– GÜRSEL Mh., FESTİVAL Sk., KAĞITHANE Cd., SERKAN Sk., IŞIKLI Sk., (KAĞITHANE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32878-9358 T.M.)

– AYAZAĞA Mh., KEMERBURGAZ Cd., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32894-9890,9891,9897,9892,9893,9894,9932,9931,9895 T.M.)

– ERGENEKON Mh., SELBAŞI Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32913-3166)

– ERGENEKON Mh., CEBEL TOPU Sk., ÇİMEN Sk., CUMHURİYET Cd., HARBİYE ÇAYIRI Sk., PAPA RONCALLİ Sk., İNÖNÜ Mh., CEBEL TOPU Sk., CUMHURİYET Cd., HARBİYE ÇAYIRI Sk., KÜÇÜK BAYIR Sk., PAPA RONCALLİ Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32920-3175)

– BOZKURT Mh., DOLAPDERE Cd., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32922-3723)

– BOZKURT Mh., BARUTHANE Cd., BİLEZİKÇİ Sk., DERE Sk., DOLAPDERE Cd., ERGENEKON Cd., EŞREF EFENDİ Sk., POYRAZ Sk., SEYMEN Sk., CUMHURİYET Mh., ERGENEKON Cd., HALASKARGAZİ Cd., SAKSI Sk., ERGENEKON Mh., DOLAPDERE Cd., HALASKARGAZİ Cd., KAYA HATUN Sk., POYRAZ Sk., TAY Sk., YUNUSBEY Sk., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civar��nda 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32923-3250)

– CUMHURİYET Mh., DERGAH Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32941-28313)

– ZÜBEYDE HANIM Mh., 1469. Sk., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32934-258850)

– DEMİRTAŞ Mh., FETVA YOKUŞU Sk., KEPENEKÇİ MEDRESESİ Sk., KEPENEKÇİ SABUNHANESİ Sk., KEPENEKÇİ Sk., KEPENEKÇİ YOKUŞU Sk., MUTASARRIF Sk., YÜKSEKLER Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 22:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32945-2426 TM)

– TARABYA Mh., ORDULULAR Sk., YILMAZ Sk., ÇARDAK Sk., AYDINEVLER GÜL Sk., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32950-)

– CENNET Mh., MEVLANA Cd., HÜRRİYET Cd., TUNÇ Sk., YEŞİL YUVA Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32972-11661)

– CENNET Mh., BARBAROS Cd., HÜRRİYET Cd., KUTLU Sk., ÖZEN Sk., 1.YILDIRIM Sk., YAHYA KEMAL BEYATLI Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32977-11226)

– KARADENİZ Mh., (GAZİOSMANPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32981-28222)

– MİTHATPAŞA Mh., 2.ORKİDE Sk., (EYÜP İlçesi) ve civarında 09:00-14:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32986-9957 T.M.)

– GÜNEŞTEPE Mh., GONCA Sk., MİSKET Sk., ŞEHİT ÖZCAN CANİK Sk., GÜNGÖREN Cd., ÇAVUŞ Sk., ADANIR Sk., MÜŞKÜLE Sk., ZÜHRE Sk., SEMA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33002-764)

– ORTAMAHALLE Mh., GÖKSU Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32985-8761)

– GÜNEŞTEPE Mh., ANİBAL Sk., GÜNEŞLİ Sk., GÜNGÖREN Cd., ÇEKİRDEKSİZ Sk., BAĞLAR Cd., ŞAHİKA Sk., NURCAN Sk., REZAKİ Sk., TUNA Sk., (GÜNGÖREN İlçesi) ve civarında 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33003-136)

– MEŞRUTİYET Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32967-3374-3778-3329-3033-3973-3369-3056-3383)

– ERGENEKON Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32968-3166)

– ERGENEKON Mh., (ŞİŞLİ İlçesi) ve civarında 02:00-04:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32969-3166)

– CENNET Mh., ALPARSLAN Cd., DENİZ Sk., ZAFER Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32973-11662)

– CENNET Mh., GÜNEŞ Sk., HÜRRİYET Cd., MEHTAP Sk., TAŞDELEN Sk., ZAFER Sk., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32975-11817)

– KOCATEPE Mh., 16. Sk., (BAYRAMPAŞA İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32984-8671)

– GAZİ Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-10:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33019-28002)

– 75. YIL Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33021-28180)

– OSMANGAZİ Mh., 3117. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33032-27434)

– CUMHURİYET Mh., ŞİMŞEK Sk., GÜRPINAR YOLU Cd., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33051-22770)

– CENNET Mh., HÜRRİYET Cd., (KÜÇÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33014-11817)

– YENİBOSNA MERKEZ Mh., ÇAVUŞ Sk., BARIŞ Sk., SANAYİ Cd., TÜRKGÜCÜ Sk., BLOKLAR Sk., SİTE 2 Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33053-31563)

– SAKIZAĞACI Mh., CEVİZLİ YALI Sk., HAVLUCULAR Sk., HEYET Sk., KENNEDY Cd., KÜÇÜK YALI Sk., RÜYA Sk., ŞİNASİ GÜRÜNLÜ Sk., TAŞHAN Cd., TAYYARE MEYDANI Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 09:30-11:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33054-1264)

– OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33028-21549)

– OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33029-21696)

– OSMANGAZİ Mh., TERAZİ Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 10:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33030-27020 TM DEPAR 3)

– CUMHURİYET Mh., ÖZLEM Cd., GAMZE Sk., ERKAL Sk., ÖZGE Sk., ARAS Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33031-22112)

– DİKİLİTAŞ Mh., AŞIK KEREM Sk., ASLAN Sk., AYNALIPEMBE Sk., CAMİMEYDANI Sk., ÇİTLENBİK ÇIKMAZI Sk., DİKİLİTAŞ Sk., EMİRHAN Cd., KARDEŞLER Sk., KARAKIŞ Sk., KARAKOL ÇIKMAZI Sk., KARDEŞLER ÇIKMAZI Sk., ŞEHİT CAHİT GÖKALP Sk., TOHUM Sk., SİNCAP Sk., SETÜSTÜ Sk., (BEŞİKTAŞ İlçesi) ve civarında 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33057-3506)

– OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., HADIMKÖY YOLU Cd., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33025-20312)

– OSMANGAZİ Mh., 3142. Sk., (ESENYURT İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33027-20201)

– CUMHURİYET Mh., ÇORUH Sk., YILDIRAY ÇINAR Sk., ULUDAĞ Sk., EVREN Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33046-21705)

– DENİZKÖŞKLER Mh., DR SADIK AHMET Cd., BASMACI Sk., İSKELE Cd., (AVCILAR İlçesi) ve civarında 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33047-21742 TM DEPAR 11)

– CUMHURİYET Mh., ŞİMŞEK Sk., LİSE Sk., YILDIRAY ÇINAR Sk., (BÜYÜKÇEKMECE İlçesi) ve civarında 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33048-21428)

– ÇOBANÇEŞME Mh., SANAYİ Cd., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 12:00-13:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33055-31332)

– HÜRRİYET Mh., AKGÜN Sk., ÇORUH Sk., KIRCAALİ Sk., MURAT Sk., İZCİ Sk., ŞENCAN Sk., YILDIRIM BEYAZIT Cd., MARTI Sk., FİLİBE Sk., ZÜMRÜT Sk., (BAĞCILAR İlçesi) ve civarında 13:30-14:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33059-31655)

– MASLAK Mh., (SARIYER İlçesi) ve civarında 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33072-4018-4028-4188)

– SAHİL Mh., MARMARA Cd., KOCATEPE Cd., AYÇA Sk., ASMAGÜL Sk., DOKTORLAR Sk., ÇAVDAR Sk., ŞANLI Sk., (BEYLİKDÜZÜ İlçesi) ve civarında 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33074-21755-27296TM)

– HABİBLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33084-28926 )

– HABİBLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33087-29451)

– BEKİRLİ Mh., ÇATALCA Cd., İNCİRLİ Cd., BEKİRLİ Cd.DESİ Sk., CAMİ KUYUSU Cd.DESİ Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında 09:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33098-25013-26075 )

– BAHÇELİEVLER Mh., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., RESSAM NAMIK İSMAİL Sk., İSTANBUL ŞEHİTLERİ Cd., HAREKET ORDUSU Sk., NEYZEN Sk., ALİ REŞAT PAŞA Sk., KARİKATÜRİST RAMİS Sk., NURETTİNPAŞA Sk., YASEMİNLİ Sk., ÇINARLI Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33101-096)

– YENİDOĞAN Mh., 41 Sk., 41/1 Sk., 41/2 Sk., 41/3 Sk., 45/1 Sk., 45/2 Sk., 45/2A Sk., 45/6 Sk., 46 Sk., 46/3 Sk., 48 Sk., 50 Sk., 50/3 Sk., 50/4 Sk., 50/8 Sk., 58 BULVAR Cd., MEYDAN Sk., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., NURİPAŞA Mh., 58 BULVAR Cd., 60/2 Sk., 61/1 Sk., 61/2 Sk., 63/1 Sk., 63/5 Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 13:30-16:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33105-1061)

– HABİBLER Mh., (SULTANGAZİ İlçesi) ve civarında 08:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33086-28234)

– SÜMER Mh., 18 Sk., 19 Sk., 3 Sk., 3/3 Sk., 3/4 Sk., 3/5 Sk., 30 Sk., 30/1 Sk., 30/10 Sk., 30/13 Sk., 30/5 Sk., 30/6 Sk., 4/1 Sk., 6 Sk., 6/1 Sk., 6/5 Sk., 8 Sk., ADNAN KAHVECİ Sk., PROF. DR. TURAN GÜNEŞ Cd., ŞEHİT ER YAVUZ BAHAR Sk., ZÜBEYDE HANIM Cd., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:00-11:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33103-1816)

– YENİDOĞAN Mh., 42/4 Sk., 42/5 Sk., 46 Sk., 46/3 Sk., 48 Sk., 50 Sk., 50/1 Sk., 50/5 Sk., 50/6 Sk., 50/8 Sk., 58 BULVAR Cd., 58/1 Sk., 58/2 Sk., 58/3 Sk., ŞEHİT KOMİSER GÜNAYDIN Sk., GÖKALP Mh., 58/5 Sk., 58/3 Sk., 58 BULVAR Cd., NURİPAŞA Mh., 59 Sk., 60 Sk., 60/2 Sk., 60/3 Sk., 61 Sk., 63 Sk., İSA YUSUF ALPTEKİN Sk., MERV Cd., SEBAHATTİN ZEREN Sk., (ZEYTİNBURNU İlçesi) ve civarında 09:30-12:30 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33104-1359)

– KARTALTEPE Mh., BAHÇESARAY Sk., (BAKIRKÖY İlçesi) ve civarında 13:00-15:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33118-1843)

– FENER Mh., HARMAN PINAR Cd.DESİ Sk., GÖKUN Cd., MUSTAFA KEMAL Cd.DESİ Sk., BÜYÜK KILIÇLI Mh., LAİKLİK Cd., BÜYÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd., KÜÇÜK SİNEKLİ Mh., AKŞEMSEDDİN Cd.DESİ Sk., ÇAYIRDERE Mh., CENNET Cd., MİLLİ ŞAİR Cd.DESİ Sk., SAYALAR Mh., ÇAYIRDERE SAYALAR YOLU Sk., (SİLİVRİ İlçesi) ve civarında HALLAÇLI Mh., BAŞKUMANDAN Cd.DESİ Sk., KARA TREN Cd.DE Sk., (ÇATALCA İlçesi) ve civarında 02:00-03:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33102-25837-25857-25010-25559-26253-26091-25011-26046-26004-25980-25827-25870-25016-25457-26147-26206-26267-26090-25017-25018-25776-25535-25021-25825-26184-25575-25989-25020-26567-26568-26578-25999-25092-26051-25022-25033)