İngiltere'de inanılmaz olay! Düğünde ayrılmaya karar verdiler

İngiltere'de, düğün sırasında damadın abisi alkolü fazla kaçırınca geline sarılıp merdivenlerden yuvarladı. Bununla da yetinmeyen sarhoş abi, gelinin ailesine saldırdı. Çift, daha düğün bitmeden ayrılık kararı aldı.

Daily Mail'in haberine göre olay, İngiltere'nin Ceredigion kentinde yaşandı. Hayatlarını birleştirmeye karar veren Steffan Wilson ve Erin Mason-George'un düğününde damadın abisi Tomos, aşırı miktarda alkol aldıktan sonra Erin'e saldırdı ve merdivenden aşağıya yuvarladı.

ABİSİNİN TARAFINI TUTTU

Hırsını alamayan Tomos bundan sonra gelinin annesine ve kız kardeşlerine de saldırdı, damat ise kavgada abisinden yana tavır sergiledi.

HEMEN AYRILMAYA KARAR VERDİ

Kavgadan sonra Erin hemen polise başvurarak boşanma kararı aldı. Ancak evliliğin üzerinden 24 saat geçmediği için yetkililer çifti boşayamadı. Erin ise birlikteliğinin tamamen iptal edilmesinde ısrarcı.

İLK OLAYI DEĞİL

Gelinin babası Colin George, düğündeki kavganın Tomos'un dengesiz davrandığı ilk olay olmadığını belirterek, "Şimdi bozduğu kutlamaların sayısını bile söyleyemem. Çok fazla olay yaşanmıştı" diye konuştu.