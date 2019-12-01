İçişleri Bakanlığı: İrlanda uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, “İrlanda uyruklu bir yabancı terörist savaşçı sınır dışı edilmiştir” açıklamasında bulundu.İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, İrlanda uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Hükümet: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz
- Batı'nın merhametsizliği! "Ellerimi bıçakla kestiler"
- İlginç buluşma! İmamoğlu ve Soyer, CHP yandaşı medya ile bir araya geldi
- İranlı Mevlevi cinayetinde flaş gelişme
- Bakan Çavuşoğlu duyurdu! "Gelecek yıl başlatıyoruz"
- Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
- Devriye görevinden dönen Rus askerlerine teröristler araçlarla eşlik etti
- O polislere turkuaz yelek
- Ortaylı'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' dersi!
- FETÖ yargı için 35 hücre evi açmış!
Daha Fazla Gör
- İran'da domuz gribi alarmı! 19 kişi öldü
- Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs ile tır çarpıştı
- Bakan Süleyman Soylu'dan kritik açıklamalar: Adil Öksüz'ün nerede olduğunu biliyoruz!
- Yunanistan'dan göçmenlere merhametsizlik! Balen Muhammed Zilan: Ellerimi bıçakla kestiler
- Uludağ'a mevsimin ilk karı yağdı
- Kars'ta 4 büyüklüğünde korkutan deprem! 2019 AFAD-Kandilli son depremler...
- BAE ve Suudi Arabistan'dan Osmanlı'ya iftira atan dizi: Ateş Krallıkları
- Zorunlu kış lastiği uygulaması başladı! Zorunlu kış lastiği cezası ne kadar? Uymayanlara kötü haber...
- İlber Ortaylı'dan CHP'li Ekrem İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' dersi!
- UFO sanılmıştı! Rusya'daki ışık huzmesinin gizemi çözüldü
- Trump satın almak istemişti! Danimarka'da Grönland paniği...
- Son dakika: ABD'de uçak kazası: Ölüler ve yaralılar var