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İçişleri Bakanlığı: İrlanda uyruklu yabancı terörist sınır dışı edildi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.12.2019 Güncelleme Tarihi: 01.12.2019
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI: O TERÖRİST SINIR DIŞI EDİLDİ

Son dakika haberine göre , “ uyruklu bir yabancı sınır dışı edilmiştir” açıklamasında bulundu.

'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yabancı Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadelerine devam edilmektedir. Bu kapsamda bugün, uyruklu 1 YTS ülkesine sınır dışı edilmiştir" denildi.
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