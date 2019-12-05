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Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde okullar tatil edildi

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
KAHRAMANMARAŞ'IN 2 İLÇESİNDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Yılın ilk haberi 'tan geldi. Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ

İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.

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