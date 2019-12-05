Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde okullar tatil edildi
Giriş Tarihi: 05.12.2019 Güncelleme Tarihi: 05.12.2019
Yılın ilk kar tatili haberi Kahramanmaraş'tan geldi. Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Kahramanmaraş'ın Nurhak ve Ekinözü ilçelerinde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
CUMA GÜNÜ OKULLAR TATİL EDİLDİ
İki ilçenin Kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle okulların tamamında 6 Aralık Cuma günü eğitime ara verildiği duyuruldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER YAŞAM HABERLERİ
- Bir siyanür faciası daha!
- Güvenlik müdürü, iki kadın görevliye böyle saldırdı
- "Kimse İstanbul'u susuz bırakmaz"
- Kütahya'daki trafik kazasında acı tesadüf
- Adliyenin önünde havaya ateş açan maganda tutuklandı
- Acı tesadüf!
- Sivas'taki ilan merak konusu oldu! Gören durup okuyor
- Cezayı duyunca bayıldı
- Doğu'da 6 ilde kuvvetli buzlanma ve don uyarısı
- Acı tesadüf! Buna yürek dayanmaz
Daha Fazla Gör
- Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm izle! – ATV
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Kayseri kar tatili var mı? Kayseri Valiliği…
- 6 Aralık Cuma kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? Valilik MEB kararları…
- 6 Aralık Malatya’da okullar tatil mi? Malatya’da yarın okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cambridge Camisi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar
- Başkan Erdoğan veto etmişti! Termik santrallere filtre takılmasına erteleme yok
- Aşkını ilanla duyuran kişi merak konusu oldu
- Fransa'da hayat durdu! Fransa tarihinin en büyük grevi
- Milli Savunma Bakanlığı: YPG Rasulayn'da roket mühimmatı kullanarak...
- Samsun'da güvenlik müdürü, kapıyı açmayan 2 kadın görevliye böyle saldırdı
- Kütahya'da temizlik işçisi baba, oğlunun öldüğü kazanın temizlik çalışmasını yaptı
- Son dakika: Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı