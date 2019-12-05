05 Aralık 2019, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

BİZE ULAŞIN
Bir sonraki videoyu oynat
05.12.2019

Çağlayan Adliyesi'nin önünde havaya ateş açan maganda tutuklandı

İstanbul Adalet Sarayı’nın önünden otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş açan ve yanındaki kadına, ‘Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi’ni çek’ diye bağıran şahıs çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Magandanın havaya ateş açtığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'nın yanında bulunan yoldan otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş eden ve yanındaki kadına 'Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi'ni çek' diye bağıran şüpheli Emrullah Kılıç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

Savcılığa çıkarılan şüpheli Kılıç, 'Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme' ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, silahın kuru sıkı silahlarda olması gereken alev gizleyeninin bulunmadığı, olayın gerçekleştiği yer itibariyle büyük yerleşim alanları ile seyreden trafiğin içerisinde kaldığı ve İstanbul Adalet Sarayı'nın yan yolunda kaldığı kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin, 'Herkes akıllı olacak, Şişli Adliyesi'ni çek, Çağlayan Adliyesi'ni çek, çek adliyeyi' şeklinde söylemlerinin bulunduğunun yazıldığı sevk yazısında eylemindeki kastın yoğunluğu ile bu eylemlerin yer itibariyle kişilerde korku kaydı ve panik oluşturabilecek şekilde gerçekleştirilmiş olduğu belirtildi.

Şüpheli Emrullah Kılıç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme' ile 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Adliyenin önünde havaya ateş açan maganda tutuklandı
Adliyenin önünde havaya ateş açan maganda tutuklandı
Fikirtepe metrobüs durağında kaza!
Fikirtepe metrobüs durağında kaza!
Güvenlik müdürü, iki kadın görevliye böyle saldırdı
Güvenlik müdürü, iki kadın görevliye böyle saldırdı
Düğün yapacaklar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin
Düğün yapacaklar dikkat! Bu tuzağa düşmeyin
Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye hırsızlık davası!
Acun Ilıcalı'dan FOX TV'ye hırsızlık davası!
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Başkente mevsimin ilk karı yağdı
Polislerden kaçan otomobil hırsızı evine saklandı
Polislerden kaçan otomobil hırsızı evine saklandı
Ceren Özdemir'in katil zanlısının yakalandığı an
Ceren Özdemir'in katil zanlısının yakalandığı an
İşte kayıp dağcıların son görüntüleri
İşte kayıp dağcıların son görüntüleri
Ceren Özdemir cinayetinde flaş gelişme!
Ceren Özdemir cinayetinde flaş gelişme!
Ceren'in son anları kameraya böyle yansıdı
Ceren'in son anları kameraya böyle yansıdı
YouTube genç zihinleri hedef alıyor
YouTube genç zihinleri hedef alıyor
Daha Fazla Video Göster