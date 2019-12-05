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Doğu'da 6 ilde kuvvetli buzlanma ve don uyarısı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 05.12.2019
DOĞU'DA 6 İLDE KUVVETLİ BUZLANMA VE DON UYARISI

, , , , ve 'da olacağı tahmin ediliyor. Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte ulaşımda aksamalar ve çatılarda oluşan buz sarkıtlarına karşı dikkat edilmesi ve benzeri risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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12. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, saat 18.00 ila 8 Aralık Pazar günü 12.00 saatlerinde Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Ardahan ve Iğdır genelinde kuvvetli buzlanma ve don bekleniyor.

Açıklamada, meteorolojik uyarı doğrultusunda kuvvetli buzlanma ve don ile birlikte ulaşımda aksamalar ve çatılarda oluşan buz sarkıtlarına karşı dikkat edilmesi ve benzeri risklere karşı tedbirli ve dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.

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