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'Eşimi ben öldürdüm' demişti! Gerçek kamera görüntüleriyle ortaya çıktı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
'EŞİMİ BEN ÖLDÜRDÜM' DEMİŞTİ! GERÇEK KAMERA GÖRÜNTÜLERİYLE ORTAYA ÇIKTI

'da eşiyle uzun süredir ayrı yaşayan otomobiliyle eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada pompalı tüfekle vurularak öldürüldü. Deniz Baş'ın öldürüldüğü anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, olayı üstlenen eşinin aksine, cinayetin bir erkek tarafından işlendiği ve şüphelinin olaydan kısa süre sonra gözaltına alındığı ortaya çıktı.

Olay, 'nın Manavgat ilçesi Kavaklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, uzun süredir eşinden ayrı yaşayan 07 ACB 271 plakalı otomobille eşinin de yaşadığı kayınpederinin evinin önüne geldiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Pompalı tüfekle defalarca ateş edilen Deniz Baş'ın aracı yol üzerinde bulunan bir bahçe duvarına çarparak durdu.

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