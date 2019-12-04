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İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Minibüs alev alev yandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
FACİADAN DÖNÜLDÜ! ALEV ALEV YANDI

Son dakika haberine göre; , 'de yolcu dolu minibüste çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.

'da sabah saatlerinde adeta facianın eşiğinden dönüldü. 'de yolcu dolu minibüste bir anda çıktı. Sürücü, yolcuları hemen indirirken alevlerin kapladığı minibüs kullanılmaz hale geldi.

İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Minibüs alev alev yandı İSTANBUL'DA FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ! MİNİBÜS ALEV ALEV YANDI

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaralı bildirimi henüz yapılmamışken olay yerinden de ilk fotoğraflar geldi. Minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay yerinden gelen ilk kareler:

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