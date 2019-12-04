İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Minibüs alev alev yandı

Son dakika haberine göre; İstanbul, Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.

İstanbul'da sabah saatlerinde adeta facianın eşiğinden dönüldü. Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste bir anda yangın çıktı. Sürücü, yolcuları hemen indirirken alevlerin kapladığı minibüs kullanılmaz hale geldi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Yaralı bildirimi henüz yapılmamışken olay yerinden de ilk fotoğraflar geldi. Minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.