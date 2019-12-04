İstanbul'da facianın eşiğinden dönüldü! Minibüs alev alev yandı
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
Son dakika haberine göre; İstanbul, Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste yangın çıktı. Sürücü, yolcuları indirirken alevlerin sardığı minibüs kullanılmaz hale geldi.
İstanbul'da sabah saatlerinde adeta facianın eşiğinden dönüldü. Arnavutköy'de yolcu dolu minibüste bir anda yangın çıktı. Sürücü, yolcuları hemen indirirken alevlerin kapladığı minibüs kullanılmaz hale geldi.
YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Yaralı bildirimi henüz yapılmamışken olay yerinden de ilk fotoğraflar geldi. Minibüs, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Olay yerinden gelen ilk kareler:
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